Ser influencer de viagens fechado em casa

Há muitas profissões que tiveram de se reinventar e arranjar novas fontes de rendimento com a pandemia da covid-19. Um exemplo disso são os influencers de viagens; impedidos de sair do país por lazer, precisaram de pensar em novas maneiras de alimentar os seus blogues e manter os seguidores interessados. Neste P24, ouvimos Carla Mota e Rui Pinto, autores do blogue Viajar entre Viagens.

