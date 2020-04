Renegociação de créditos aos consumo estava a aumentar antes da crise

As entidades financeiras abriram no ano passado 628.357 processos PERSI - procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento, relativos a crédito aos consumidores, um crescimento de 4,8% face a 2018. Estes processos, abertos quando os clientes deixam de pagar os empréstimos, envolvem, à semelhança dos anos anteriores, essencialmente crédito revolving ou renovável (76%), que é o caso dos cartões de crédito (57,8%) e os descobertos bancários, como as contas-ordenado.

Os contratos de crédito pessoal e de crédito automóvel representaram, respectivamente, 17,3% e 6,5% dos processos iniciados, revelam os dados do Relatório de Supervisão Comportamental, divulgado esta quarta-feira.

As moratórias criadas pelos bancos para suspender temporariamente os encargos com empréstimos ao consumo por parte de consumidores que viram o seu rendimento total ou parcialmente afectado pela pandemia de covid-19 não incluem o crédito revolving, uma situação que a associação de defesa do consumidor Deco considera preocupante, uma vez que se trata de um tipo de empréstimos que muitas famílias têm dificuldade de pagar, até pelo número de créditos deste tipo que acumulam.

O montante de crédito envolvido nos 628.357 processos abertos ascende a 1082,8 milhões de euros e apresentava um rácio de incumprimento de 10,9%, o que compara com um rácio de 12% em 2018, com a diminuição a verificar-se sobretudo nos contratos de crédito revolving.

Em 2019, foram concluídos 625.381 processos PERSI, envolvendo 447.887 contratos de crédito aos consumidores, os quais representavam um total de 1028,1 milhões de euros. Estes contratos tinham um rácio de incumprimento de 11,2%, o mais baixo desde 2013, ano em que entrou em vigor o regime geral do incumprimento, revela o relatório.

Nos processos concluídos em 2019, a regularização das situações em incumprimento aumentou face a 2018, passando de 42,8% para 43,7%. Mas em 53,9% dos processos PERSI concluídos, a situação de incumprimento não foi resolvida por falta de acordo entre as partes.

A solução mais frequentemente acordada foi a renegociação do contrato, com destaque para o diferimento do pagamento de capital para a última prestação, e o alargamento do prazo do contrato. A segunda solução mais frequentemente acordada foi o refinanciamento do contrato, seguida da consolidação de créditos.

Menos incumprimento na habitação

Relativamente a contratos de crédito à habitação foram abertos 71.497 processos PERSI, menos 16,1% do que em 2018, envolvendo um montante em dívida de 2139,4 milhões de euros. O rácio de incumprimento registado nos contratos integrados em PERSI foi de 1,3%, abaixo do rácio registado no ano anterior (1,7%).

Durante o último ano, foram concluídos 72.028 processos PERSI relativos a crédito à habitação e hipotecário, envolvendo 42 589 contratos de crédito e um montante total em dívida de 1994,4 milhões de euros, valores inferiores aos verificados em 2018.

Em 66,4% dos casos, os processos PERSI foram concluídos com a regularização das situações de incumprimento (o que compara com 65,2%, em 2018). O principal motivo para a conclusão dos processos PERSI continuou a ser o pagamento dos montantes em mora pelos clientes. E em 30,7% dos casos a situação de incumprimento não se resolveu por falta de acordo entre partes.

Estes dados constam do Relatório de Supervisão Comportamental, divulgado esta quarta-feira, pelo Banco de Portugal (BdP), onde também se refere que o supervisor recebeu 18.104 reclamações dos clientes bancários no ano passado, um crescimento de 18,7% face a 2018, que foi induzido, segundo o supervisor, pelas queixas entradas pelo Livro de Reclamações Electrónico, disponível desde Julho de 2019.

O aumento das reclamações verificou-se essencialmente no crédito à habitação e hipotecário, de 94 para 100 por cada 100 mil contratos; no crédito aos consumidores, de 32 para 36 por cada 100 mil contratos; e nos depósitos bancários, de 26 para 32 por cada 100 mil contas.

Adicionalmente, o mesmo documento dá conta de que, no final de 2019, existiam 103.628 contas de serviços mínimos bancários (SMB), mais 75,1% do que no final de 2018, um crescimento que fica a dever-se, em boa parte, à passagem de contas de depósito normais para o regime dos serviços mínimos, com custos muito reduzidos.