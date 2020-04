Processo do 5G está em condições de ser retomado

O secretário de Estado das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, adiantou que o processo de leilão do 5G, que foi suspenso por causa da crise de saúde pública, está em condições de ser retomado com o fim do estado de emergência.

Lembrando que o processo foi suspenso “a pedido dos operadores e com o acordo da Anacom”, o governante, que está esta quarta-feira a ser ouvido na Assembleia da República, assegurou que, mesmo que os operadores estejam “menos entusiasmados” porque têm piores condições financeiras, não há razões para não avançar com o leilão de frequências.

Uma coisa é a definição da atribuição dos direitos de utilização das frequências para o 5G, “outra são os pagamentos”, disse Souto de Miranda na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Pública e Habitação. Assim, as licenças podem ser leiloadas, mesmo que os pagamentos sejam diferidos.

A 19 de Março, a Anacom anunciou que suspendeu a consulta pública sobre as regras do futuro leilão do 5G, que deveria decorrer até dia 20 de Março e que tinha como objectivo definir o regulamento do leilão, que deveria arrancar em Abril.

O calendário terá agora de ser revisto, tal como terá de ser revisto o calendário de migração da TDT para outros canais, para libertar as faixas de frequências para a quinta geração móvel, que também foi suspenso pelas restrições à circulação de pessoas no país.

“Agora haverá condições para, com prudência, concluir a migração” e “retomar o processo do 5G”, afirmou o secretário de Estado.

O governante destacou ainda que o período de estado de emergência teve como efeito positivo “a digitalização acelerada” do país. “Foi um desafio que foi bem conseguido” e em que houve “um trabalho fundamental” por parte dos operadores, para aumentarem a capacidade das redes face ao aumento de tráfego de comunicações registado nas últimas semanas, afirmou.