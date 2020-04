Governo critica “abordagem” da Anacom à avaliação do serviço dos CTT

O secretário de Estado das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, voltou esta quarta-feira a criticar o trabalho da Anacom. Desta vez, as críticas do governante tiveram como alvo a metodologia que o regulador das comunicações definiu para medir a qualidade do serviço universal postal desenvolvido pelos CTT.

A empresa presidida por João Bento admitiu recentemente que falhou todos os indicadores de qualidade de serviço definidos pelo regulador em 2019, dizendo que cumprir a totalidade dos indicadores é uma missão impossível.

Os indicadores “são de facto muito ambiciosos”, mas também pouco eficazes, sublinhou Souto de Miranda na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, onde o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, e os seus secretários de Estado estão esta manhã a ser ouvidos.

O secretário de Estado das Comunicações sublinhou o facto de a Anacom ter definido 24 indicadores de qualidade de serviço, quando na generalidade dos países europeus a média são 11 indicadores.

Há “uma clara diferença de abordagem” que não é a melhor, porque nem todos os indicadores são relevantes para aferir a qualidade do serviço, disse o governante. “Isto tem de ser resolvido e vai ser resolvido”, afirmou o secretário de Estado, remetendo a resolução do problema não para o foro regulatório, mas para o do novo contrato de concessão do serviço universal, já que aquele que está em vigor termina no final deste ano.

Não se trata de baixar as exigências de qualidade, “mas de medir aquilo que vale a pena medir”, disse o governante.

A opção da Anacom deu origem, segundo o governante, a “uma parafernália de indicadores que dão este resultado: nenhum se consegue medir”, frisou.

Em 2017 e 2018, os CTT falharam alguns dos indicadores de qualidade de serviço, o que levou o regulador a impor descidas aos preços praticados pela empresa, pois o actual contrato prevê a aplicação de um mecanismo de compensação quando não são cumpridos os indicadores.

Ainda não se conhece a penalização que será aplicada pelo regulador, pelos incumprimentos de 2019.

Sobre a negociação do novo contrato, Alberto Souto de Miranda adiantou que o “trabalho de casa está 90% amadurecido” e que em breve se deverá apresentar ao Conselho de Ministros (CM) uma proposta com as orientações políticas para o caderno de encargos do concurso para o novo prestador do serviço universal.

A existência de uma estação de correios em cada concelho e uma relação com as juntas de freguesia que preveja contratos que sejam “equilibrados e justos” e que “correspondam aos interesses” destas entidades são fundamentais, exemplificou.

Sobre a prestação dos serviços postais durante o período de crise pandémica, o secretário de Estado afirmou que a empresa “teve uma capacidade de resposta razoável”, e que a vertente que se viu mais afectada foi a distribuição de correio nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, devido às restrições às viagens aéreas.