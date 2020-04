Covid-19: empresas portuguesas lançam nova solução de tratamento e purificação do ar

Duas empresas com actividade em sistemas de refrigeração e ar condicionado e na produção de equipamentos de climatização acabam de criar uma nova tecnologia que garante, de “uma forma rápida e eficaz, o tratamento e a purificação o ar em espaços interiores”, asseguram. A KleanTower está pensada para ambientes hospitalares, nomeadamente os de tratamento de doentes infecto-contagiosos ou imunodeprimidos, mas também espaços comerciais ou escritórios.

Lançada pela Race e pela Ocram, as soluções apresentadas, que podem ser integradas em sistemas preexistentes ou em equipamentos portáteis, pretende “criar condições “para o regresso ao trabalho dos milhares de portugueses que até agora estiveram sujeitos ao confinamento devido ao impacto do surto de covid-19”, anunciaram esta quarta-feira as duas empresas.

A nova tecnologia, explicam as duas empresas nortenhas, assenta em três vertentes: “O fluxo de ar tendencialmente vertical, a filtragem de alta eficiência e a adaptação ao espaço cujo ar se pretende purificar.”

De acordo com informação a que o PÚBLICO teve acesso, a solução KleanTower Med é um equipamento indicado para a implementação em espaços de tratamento de doentes infecto-contagiosos, incluindo tendas hospitalares ou para a adaptação de quartos para receber doentes infecto-contagiosos ou imunodeprimidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Trata-se de um equipamento que possui dois sistemas de ventilação independentes, “um para a captação de ar novo e outro para a extracção de ar viciado/contaminado”. Os ventiladores permitem ainda a variação de velocidade para cada situação: “Cria uma subpressão, caso se trate de um quarto de doentes infecto-contagiosos, e cria uma sobrepressão, caso se trate quarto de doentes imunodeprimidos”, explicam as duas empresas nortenhas.

A outra solução, a KleanTower Plug-in, é um sistema portátil que permite ser utilizado em qualquer espaço, em particular lojas, incluindo supermercados, espaços comerciais de atendimento ao público, ou escritórios. “Neste sistema, todo o ar é purificado através de lâmpadas germicidas UV-C (UVGI) e por um filtro HEPA, possuindo uma capacidade de 600 m3/h que possibilita uma taxa de renovação acima de 10 RPH num espaço com 20 m2.”

A produção das soluções será assegurada pela Ocram, fundada em 1998, em Braga, com actividade no desenvolvimento e fabrico de equipamentos de climatização, em particular de unidades de tratamento de ar. A Race, empresa especializada em sistemas de refrigeração, ar condicionado e “building efficiency”, garantirá a manutenção e assistência técnica dos equipamentos, com cobertura a nível nacional. A Race pertencia, até Novembro do ano passado, à Sonae Capital, integrando agora o grupo SKK.