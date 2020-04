Bolsas europeias fecham em alta e petróleo recupera

A bolsa de Lisboa fechou a subir pela terceira vez esta semana, com uma valorização de 2,30% para os 4,310.880 pontos, com a Jerónimo Martins a destoar com perdas num índice de referência em que a generalidade das cotadas fechou em terreno positivo, e várias com valorizações acima de 5%.

Os títulos do grupo proprietário da cadeia Pingo Doce caíram 0,51%, para 15,56 euros.

Do lado das subidas, a Galp acabou o dia tal como tinha começado; a liderar as valorizações do PSI 20. Os títulos da petrolífera subiram 6%, para 10,44 euros, num dia em que o petróleo também negociou com ganhos.

As informações divulgadas, esta quarta-feira, sobre a evolução da procura de gasolina, nos Estados Unidos, vieram dar suporte à cotação do West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos para entrega em Junho (e data de vencimento a 19 de Maio) estavam a subir 27,71%, para 15,76 dólares, depois de já terem estado acima dos 16 dólares.

Os Estados Unidos são um dos principais mercados de exportação da Galp, precisamente de gasolina.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além de acreditar-se agora que a procura deste combustível poderá retomar gradualmente para níveis normais, também foi divulgado que as reservas norte-americanas de crude cresceram abaixo do esperado inicialmente, o que limita os receios dos últimos dias quanto à saturação completa das infra-estruturas de armazenagem.

Em Londres, os contratos do barril de Brent que expiram amanhã, quinta-feira, valiam 22,5 dólares, registando uma subida de 10%.

As principais praças europeias também fecharam com ganhos. Em Londres e Paris os índices fecharam com valorizações acima de 2%, mas o alemão Dax chegou aos 3% e o Ibex 35 espanhol aos 3,24%, mesmo depois de se saber que a economia norte-americana registou uma quebra de 4,8% no primeiro trimestre, que ainda não reflecte na totalidade os efeitos do confinamento por causa da crise pandémica.