Estudo sugere riscos acrescidos para atletas de alta competição

Os futebolistas e outros atletas de alta competição correm riscos acrescidos de infecção pulmonar, sugere um estudo realizado por imunologistas e pneumologistas baseados em Berlim, Roma e Verona. O trabalho de investigação conclui que, devido ao exercício extenuante, os atletas de elite têm maior probabilidade de inalar partículas do vírus e dirigi-las às áreas inferiores dos pulmões. O estudo, ainda não revisto por outros especialistas, também sugere que atletas que sejam assintomáticos podem agravar a sua condição ao infectarem seus pulmões durante um esforço significativo.

Este estudo levanta questões importantes numa altura em que estão em curso várias iniciativas para se voltar à competição no futebol profissional. Neste trabalho, “O primeiro modelo imunológico integral da covid-19”, Paolo Matricardi, Roberto Dal Negro e Roberto Nisini levantam questões sobre a segurança de se jogar enquanto o vírus continua presente. “O padrão de respiração muda drasticamente durante o exercício extenuante por um tremendo aumento da ventilação (o volume de ar inspirado e expirado), e, em particular, da ventilação alveolar”, escrevem os autores. “Os atletas profissionais estão mais expostos [que a população comum] devido à prática de exercício extremo e duradouro”, acrescentam.

Os investigadores dizem que os “pulmões ideais” dos atletas, úteis em condições normais, facilitam a inalação profunda de agentes infecciosos. “Mesmo o SARS-CoV-2 pode espalhar-se mais facilmente para as áreas mais profundas dos pulmões durante o exercício extenuante, e é lá que começa a sua acção agressiva”, observam. “Não é por acaso que uma proporção significativa de futebolistas profissionais disseram ter tido febre, tosse seca e mal-estar (e dispneia, em alguns casos) imediatamente após, ou algumas horas depois do último jogo oficial”, notam ainda os autores.

Para além do perigo de contaminação, o estudo aponta que os jogadores portadores do vírus, mas que não mostram sintomas, podem agravar a sua condição ao facilitar a circulação do vírus das vias respiratórias superiores para as inferiores. Atletas infectados que sejam assintomáticos podem expelir partículas aerossolizadas que podem conter o vírus e voltarem, depois, a ser inaladas.

Os autores olharam também para o risco de o vírus ser transmitido durante um jogo. “Nos desportos em que os atletas estão em contacto próximo, como um jogo de futebol ou uma maratona, estas partículas têm uma alta probabilidade de serem inaladas por outros atletas, facilitando a transmissão viral”, observam ainda os autores, que abordaram também a maior frequência com que os atletas cospem durante a competição: “O exercício extenuante induz uma frequência maior no que respeita a cuspir e isto pode contribuir para a disseminação do SARS-CoV-2, sobretudo se as recomendações de distanciamento não forem seguidas de forma rigorosa.”

Um outro estudo da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, que se debruçou sobre quanto tempo de exposição ao vírus enfrenta um jogador num campo de futebol, durante os 90 minutos da partida, concluiu que, em média, um futebolista está posicionado numa “zona de exposição” durante 1m28s.

Da parte dos futebolistas e de outros atletas, recomenda-se prudência no regresso à competição. Em declarações à agência Reuters, Brendan Schwab, director-executivo da World Players Association, organização que representa cerca de 85 mil atletas de diferentes desportos em mais de 60 países, alerta que os atletas não devem ser pressionados para regressarem à actividade: “Nesta altura, há muita pressão de todas as Ligas em todos os continentes. Os jogadores só irão concordar com o regresso se souberem que os seus interesses estão a ser acautelados.”

No mesmo sentido vai a opinião de Jonas Baer-Hoffman, secretário-geral da FIFPro, o sindicado internacional dos futebolistas: “Precisamos de directivas e protocolos sobre como regressar de uma maneira saudável e segura. O futebol é um desporto de contacto e consideramos que são necessários elevados padrões de protecção.”