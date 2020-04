Adiamento dos Jogos de Tóquio vai custar “centenas de milhões de doláres”

O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, devido à pandemia da covid-19, vai ter um custo adicional de “várias centenas de milhões de dólares” para o Comité Olímpico Internacional (COI).

“Sabemos que vamos ter de entrar com várias centenas de milhões de dólares por causa do adiamento. É por isso que também é necessário examinar e rever todos os serviços prestados”, explicou o alemão Thomas Bach, presidente do organismo, numa carta aberta enviado ao movimento olímpico.

Por causa do surto do novo coronavírus, os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, inicialmente agendados para decorrerem entre 24 de Julho e 9 de Agosto, foram adiados para 2021 e estão agora marcados para 23 de Julho, com 8 de Agosto como data da cerimónia de encerramento.

“Vamos continuar a suportar parte da carga operacional e parte dos custos destes Jogos Olímpicos, como foi acordado com os nossos parceiros e amigos japoneses”, garantiu o presidente do COI.

De acordo com o último orçamento divulgado, o COI tem cerca de mil milhões de euros disponíveis para lidar com um possível cancelamento dos Jogos do Tóquio, hipótese que foi na terça-feira levantada pelo presidente do Comité Organizador, Yoshiro Mori, caso a pandemia da covid-19 não esteja controlada nessa altura.

“A prioridade é a criação de um ambiente seguro em termos de saúde para todos os participantes. O COI está a seguir os conselhos da Organização Mundial da Saúde sobre possíveis adaptações aos desportos em massa. Mas também temos consciência de que ninguém sabe como será a realidade do mundo após o coronavírus”, confessou Bach.