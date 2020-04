Óscares vão aceitar filmes estreados apenas nas plataformas de streaming

A Academia de Hollywood vai abrir uma excepção e considerar os filmes estreados em plataformas de streaming elegíveis para os próximos Óscares, devido ao fecho das salas de cinema por causa de pandemia de covid-19.

A alteração temporária às regras foi anunciada esta terça-feira. Até aqui, os filmes tinham de ser exibidos numa sala em Los Angeles pelo menos durante sete dias para serem admitidos a concurso.

“A Academia acredita convictamente que não há melhor maneira de viver a magia do cinema do que numa sala de cinema. O nosso compromisso não mudou e é inabalável. No entanto, a historicamente trágica pandemia de covid-19 impõe esta excepção temporária às nossas regras de elegibilidade”, afirmaram o presidente David Rubin e a directora executiva Dawn Hudson.

Plataformas de streaming como a Netflix viraram Hollywood do avesso, atraindo estrelas como Robert De Niro e Martin Scorsese e produzindo filmes premiados como Roma, que venceu o Óscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira e rivaliza com o melhor que os estúdios tradicionais podem oferecer.

Os cinemas norte-americanos fecharam as portas em meados de Março, obrigando ao adiamento das principais estreias. As três maiores cadeias - AMC, Regal e Cinemark - já disseram que não esperam reabrir até ao final de Junho ou Julho.

Alguns filmes foram por isso lançados directamente para serviços de streaming ou video on demand. A Universal vai fazê-lo com a nova comédia do realizador Judd Apatow, The King of Staten Island, enquanto a Walt Disney anunciou que vai lançar o filme de fantasia Artemis Fowl no Disney+.

A próxima cerimónia dos Óscares está agendada para 28 de Fevereiro de 2021.