O Monumento a D. Pedro IV, em directo do Facebook

Sem pandemia à vista, o calendário de exposições do Museu de Lisboa tinha agendada para esta quarta-feira a inauguração d’O Monumento a D. Pedro IV, no Palácio Pimenta, onde estaria patente até 30 de Agosto.

Na impossibilidade de abrir o local ao público, mantém-se o compromisso do museu à medida dos tempos que correm, que é o mesmo que dizer em directo, a partir das redes sociais. Assim, nesta quarta-feira às 18h, é feita uma pré-inauguração virtual com Paulo Almeida Fernandes, um dos três responsáveis pelo projecto científico (os outros são Aida Nunes e Henrique Carvalho).

Integrada no programa de comemorações do bicentenário da revolução liberal de 1820, promovido pelo Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, a exposição conta a longa história do monumento instalado no Rossio, dedicado ao rei de Portugal e dos Algarves, que levou mais de 35 anos a ser construído e que traz nas credenciais “três cerimónias de lançamento de primeira pedra, três concursos públicos, duas demolições, várias comissões de gestão e outras tantas polémicas”, dizem em comunicado.

Além das obras emprestadas por outras instituições, podem ser vistas peças inéditas pertencentes ao acervo do Museu de Lisboa, como é o caso dos testemunhos, colocados em dois frascos na base da estátua a 11 de Abril de 1879, que foram descobertos mais de um século depois, em 2001.