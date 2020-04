Há um pedaço da Lua à venda e vale mais de dois milhões de euros

Um dos maiores meteoritos lunares do mundo será colocado à venda (por negociação particular) pela famosa casa de leilões Christie’s esta quinta-feira, estando avaliado em 2,49 milhões de dólares (cerca de 2,29 milhões de euros).

O meteorito pesa mais de 13,5 quilogramas e ter-se-á desintegrado da superfície da Lua após uma colisão com um asteróide ou cometa, tendo caído depois no deserto do Sara.

Conhecido como “NWA 12691”, acredita-se que seja o quinto maior pedaço da Lua alguma vez encontrado na Terra. Existem aproximadamente 650 quilos de rocha lunar em solo terrestre.

“A experiência de segurar nas mãos um pedaço de outro mundo é algo que nunca se esquece”, afirma James Hyslop, responsável pelo departamento de ciência e história natural da Christie’s.

“É um pedaço real da Lua. É aproximadamente do tamanho de uma bola de futebol, um pouco mais oblongo, maior do que a sua cabeça”, acrescenta.

Rochas lunares obtidas durante as missões Apollo

À semelhança do que acontece com muitos meteoritos, este foi encontrado no deserto do Sara por uma pessoa anónima, depois de ter percorrido cerca de 386.242 quilómetros da Lua até à Terra. O meteorito foi depois estudado cuidadosamente.

A sua origem foi comprovada pelos cientistas que compararam o meteorito com amostras de rochas lunares obtidas durante as missões espaciais Apollo à Lua, coordenadas pelos Estados Unidos.

“Nas décadas de 1960 e 1970, o programa Apollo recolheu cerca de 400 quilogramas de rocha lunar e os cientistas puderam analisar as composições químicas e isotópicas dessas rochas e determinaram que elas coincidem com determinados meteoritos”, explica Hyslop.

Os meteoritos são incrivelmente raros e apenas um em cada mil vem da Lua, o que torna este objecto muito especial, nota o especialista. “Esperamos um enorme interesse internacional [na peça] por parte de museus de história natural… é um troféu maravilhoso para quem tiver interesse em história espacial ou exploração lunar”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Lua fascinou o Homem desde os primórdios da história humana como símbolo de poder, amor, tempo e prosperidade. Além disso, é o único satélite natural da Terra. Acredita-se que tenha sido formada há 4,5 mil milhões de anos, quando um corpo celeste do tamanho de Marte colidiu com a Terra.

A Christie’s irá também colocar à venda (por negociação particular) um conjunto de 13 meteoritos de ferro, com valor estético. Estima-se que essa colecção valha 1,4 milhões de libras (cerca de 1,6 milhões de euros).