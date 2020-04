Encontros de Fotografia de Arles cancelados

Numa decisão sem precedentes em mais de 50 anos de história, os Encontros de Arles, o festival de fotografia mais importante do mundo, foram cancelados por causa da pandemia de covid-19.

Previsto para decorrer entre 29 de Junho e 20 de Setembro, os Encontros tinham já anunciado a programação para 2020 com dezenas de exposições e uma panóplia de actividades em torno da fotografia.

Num curto comunicado, a organização revela que desde há dois meses que estudava todas as possibilidades para manter o festival e, ao mesmo tempo, cumprir as recomendações de distanciamento social num contexto de saúde pública sem precedentes em França (um dos países mais afectados na Europa) e no mundo. Certo é que depois desse exercício, chegou-se à conclusão que “é impossível produzir exposições e equipar todos os locais” com as exigentes medidas em curso para tentar travar a propagação do novo coronavírus. “As viagens internacionais foram congeladas e as aglomerações de pessoas em espaços públicos foram proibidas no futuro próximo. A saúde tornou-se a principal prioridade. Todos estes factores levaram-nos a cancelar com relutância o Encontros de Arles de 2020”, justifica a organização.