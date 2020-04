A Caminho de Bagdad, com Sérgio Vieira de Mello

Badgad, 19 de Agosto de 2003. Um camião armadilhado explode em frente ao Hotel Canal, onde funcionava o quartel-general das Nações Unidas no Iraque.

Entre as duas dezenas de vítimas mortais do atentado terrorista estava Sérgio Vieira de Mello (1948-2003), diplomata brasileiro e alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, para quem a liberdade, a autodeterminação e a fé inabalável no que a natureza humana tem de melhor eram dados adquiridos.

Com 55 anos e uma vasta experiência em zonas de conflitos internacionais, Vieira de Mello destacou-se pelo trabalho no ACNUR - Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, com passagens pelo Paquistão, Sudão, Líbano, Kosovo, Bósnia, Moçambique e Camboja, entre outros países, e também pela actividade enquanto administrador interino da ONU em Timor-Leste, entre 1999 e 2002, cuja tarefa era a de reconstruir o território devastado pela guerra.

É neste percurso, diplomático e de vida, que se centra o documentário Sérgio Vieira de Mello: En Route to Baghdad (A Caminho de Bagdad, 2004), realizado pela jornalista Simone Duarte (que já passou pela redacção do PÚBLICO). O filme parte de entrevistas feitas a 40 pessoas, em oito países, e conta com os testemunhos do antigo secretário-geral Kofi Annan e do ex-embaixador americano Richard Holbrooke, entre outros colegas de jornada.

Exibido nos festivais de Tribeca e de Miami e em diversos canais de televisão (PBS, France 5, RTP, TV Cultural, Canal Brasil), o documentário pode agora ser visto, gratuitamente, no Vimeo.