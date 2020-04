Um asteróide de dois quilómetros passou “perto” da Terra – mas sem perigo

Um asteróide de dois quilómetros passou nesta quarta-feira perto da Terra, sem representar qualquer perigo – ainda assim, os cientistas aproveitaram para estudá-lo ao pormenor e também recolher dados para conhecer melhor a sua órbita. Chama-se 1998 OR2 e seguia a uma velocidade de cerca de 30 mil quilómetros por hora. Ainda que em termos espaciais tenha passado aqui “perto”, estava a mais de seis milhões de quilómetros da Terra – cerca de 16 vezes mais do que a distância que nos separa da Lua.

Como o nome deixa adivinhar, o asteróide 1998 OR2 foi descoberto em 1998 e os astrónomos têm acompanhado a sua trajectória desde então. É com base nesse estudo feito nas últimas duas décadas que garantem que o asteróide não apresenta qualquer risco de colisão com a Terra nos próximos 200 anos. Ainda assim, entra para a categoria de “asteróide potencialmente perigoso” porque, ao longo do tempo, basta uma ligeira mudança na sua trajectória para que se possa tornar uma ameaça para quem vive na Terra.

Foto O asteróide 1998 OR2 (o ponto central) a atravessar a constelação Hydra cinco dias antes da sua aproximação à Terra. Nesta altura, estava a 7 milhões de quilómetros da Terra Virtual Telescope Project

O objecto só voltará a passar pela Terra daqui a 59 anos. Nesse ano, em 2079, o asteróide passará ainda mais perto da Terra – a cerca de quatro vezes a distância que separa o nosso planeta da Lua, daí ser importante conhecer a sua órbita com precisão.

“Este asteróide não representa qualquer perigo para a Terra e não a atingirá – é uma catástrofe que não teremos. Ainda que seja grande, é mais pequeno do que o asteróide que atingiu a Terra e causou a extinção dos dinossauros”, contextualizou o astrofísico Brad Tucker, da Universidade Nacional da Austrália, citado pelo jornal britânico The Guardian.

A passagem próxima da Terra de um asteróide destas dimensões é um acontecimento pouco frequente, explica a NASA no seu site. A última aproximação de um asteróide de grandes dimensões à Terra aconteceu em Setembro de 2017 com o asteróide Florence, que mede cinco quilómetros e passou a 18 vezes a distância entre a Lua e a Terra. A NASA estima que haja objectos com dimensões similares a passar nas “vizinhanças” da Terra de cinco em cinco anos.

Tal não constitui razão para alarme, garantem os cientistas. “É altamente improvável que possa haver um impacto de algum destes asteróides de grandes dimensões no próximo século, mas continuamos os esforços para descobrir todos os asteróides possam constituir alguma ameaça para a Terra”, lê-se no site da agência espacial norte-americana. A NASA esclarece ainda que cerca de 98% de todos os asteróides de grandes dimensões que passam perto da Terra foram já descobertos, rastreados e catalogados.