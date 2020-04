"É um bicho minúsculo". O coronavírus explicado por crianças

A covid-19 abalou a infância. As medidas de contenção fizeram com que não haja escola há mais de um mês. Confinadas nas suas casas e sem poder brincar com os amigos, as crianças aprenderam a dizer coronavírus e até a forma deste “bicho minúsculo”.

Sete crianças, dos 5 aos 11 anos, explicam pelas suas palavras que doença é esta e para quem tem sido mais perigosa; falam do quotidiano, com aulas à distância e revelam aquilo de que têm mais saudades dos dias pré-pandemia. com Samuel Silva