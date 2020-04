Ciberataques à EDP e Altice expõem ofensiva global contra estruturas críticas

Durante o mês de Março, foram descobertas diariamente 136 novas vulnerabilidades de segurança em serviços de infra-estrutura crítica em todo o mundo. Os dados são do primeiro relatório da CTI League, um grupo com mais de 1400 profissionais voluntários de cibersegurança de 77 países, incluindo de Portugal, que se juntaram no mês passado para partilhar informação sobre o aumento de ciberataques em todo o mundo. O objectivo é proteger áreas essenciais ao funcionamento da sociedade como as telecomunicações, a energia, e, especialmente, a saúde.

