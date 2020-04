O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Há 936 pessoas internadas e 172 nos cuidados intensivos (que estão com uma taxa de ocupação de 54%). Ao todo, 1389 doentes recuperaram da covid-19 em Portugal. São os números divulgados nesta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde no boletim epidemiológico que mostram que se registou-se a taxa de crescimento de casos positivos mais baixa desde o início do surto no país. Leia mais aqui. E veja o resumo em baixo.

Estado de emergência acaba a 2 de Maio, confirma Marcelo

O regresso gradual e progressivo à realidade vai levar as pessoas para a rua e para o trabalho e, nessa fase, as autoridades de saúde vão acompanhar de perto um painel de indicadores que lhes permita perceber se a covid-19 está controlada. O número de internamentos é um desses indicadores. Se chegar a 4000 com a reabertura da economia significa que a capacidade de resposta dos serviços de saúde está muito mal. “Espera-se não ser necessário recorrer no futuro ao estado de emergência; se for, será ponderado”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, no final da reunião com especialistas de saúde pública, nesta terça-feira, confirmado que o estado de emergência não deverá ser renovado após 2 de Maio. Leia mais aqui sobre a reunião.

Foto Mário Cruz/Lusa

Vai o futebol abrir também?

Durou mais de duas horas a reunião que juntou, no Palácio de São Bento, em Lisboa, o Governo, com o primeiro-ministro António Costa a marcar presença, e os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), da Liga de Clubes, do Sporting, FC Porto e Benfica para debater as condições para o regresso do futebol em ambiente de covid-19. No final do encontro, onde estiveram, na mesma sala, Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, para além de Fernando Gomes e Pedro Proença, o presidente da FPF revelou que na quinta-feira António Costa explicará se e em que condições o futebol pode começar a regressar à normalidade. Leia aqui. E aqui outra notícia ainda: o presidente do Comité Médico da FIFA defende que o futebol não deve regressar antes de Setembro.

Foto António Cotrim/Lusa

ACT faz 19 recomendações para o regresso ao trabalho

A lista da Autoridade para as Condições no Trabalho não fala em medições de temperatura corporal, como forma de detectar eventual febre que possa indiciar uma infecção por coronavírus. Mas salienta que todos os que pertençam a grupos vulneráveis ou de risco devem manter-se em teletrabalho, sempre que possível. Manter espaços arejados, de forma natural, e repensar fluxos de circulação são outras recomendações. Leia tudo aqui.

Jorge Torgal: “Não há inconveniente de maior em abrir creches e infantários. Não concordo com o calendário”

O médico e especialista em saúde pública Jorge Torgal defendia, em Março, que não havia justificação técnico-científica para avançar com o encerramento das escolas, na tentativa de travar a pandemia da covid-19. Um mês e meio depois, o também professor catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa mantém a opinião de que o pânico criado pela covid-19 não se justifica e diz que o ritmo do retorno à normalidade terá de ter em conta a gestão do medo. Por ele, as escolas reabriam mais cedo. A entrevista completa está aqui.

Foto Jorge Torgal a 12 de Março, na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da pandemia no país com a ministra da Saúde e a directora-geral da Saúde Rui Gaudêncio

Fuzileiros reforçam vigilância na época balnear

O corpo de fuzileiros vai reforçar a vigilância na próxima época balnear. Segundo o chefe de Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, a presença nalgumas praias será pedagógica, sem valência policial, em articulação com as autarquias e os capitães de porto. A notícia está aqui.

Em Espanha, a saída do confinamento vai durar dois meses

O desconfinamento em Espanha vai começar a 11 de Maio, mas será um processo “gradual, assimétrico e coordenado” em todo o território nacional, que se prolongará por dois meses. Não será possível viajar entre as províncias espanholas ou sair ou entrar das ilhas até estar reposta a normalidade. Na comunicação ao país após o Conselho de Ministros em que foi finalizado o plano para a reabertura do país, após a morte de 23.822 pessoas (segundo a contabilidade desta terça-feira), Pedro Sánchez anunciou que haverá quatro fases, cada uma de duas semanas. O objectivo é alcançar “uma nova normalidade” no fim de Junho. Leia mais aqui.

Foto Moncloa/EPA

PIB da Alemanha pode cair 12,2% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto da Alemanha contraiu-se 16% durante o confinamento, que teve início em Março, anunciou hoje o instituto alemão Ifo (instituto de pesquisa económica com sede em Munique), com base em inquéritos a 8800 empresas. Isto significa que é provável que o PIB tenha caído 1,9% no primeiro trimestre e que possa cair 12,2% no segundo. A notícia está aqui.

Bruxelas recomenda que bancos transformem dividendos e bónus em crédito

A Comissão Europeia aprovou um conjunto de medidas temporárias destinadas ao sector bancário que poderão vir a libertar mais 450 mil milhões de euros para o crédito às empresas e famílias e assegurar que as instituições financeiras “mantêm abertas as torneiras da liquidez”, como resumiu o vice-presidente executivo, Valdis Dombrovskis. Saiba mais aqui.

Casa Branca “foi alertada várias vezes” para ameaça do novo coronavírus

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu pelo menos 12 alertas sobre a ameaça do novo coronavírus, entre Janeiro e Fevereiro, incluídos nos resumos diários das informações recolhidas pelos serviços secretos norte-americanos. Segundo o jornal Washington Post, os avisos continham comentários sobre a resistência da China a partilhar informações e continuavam a chegar à Casa Branca quando o Presidente norte-americano ainda desvalorizava, em público, as possíveis consequências do vírus nos Estados Unidos. Leia mais aqui.

Foto EPA/Yuri Gripas

SARS-CoV-2 detectado em suspensão no ar

Uma equipa de cientistas da China detectou a presença do vírus SARS-CoV-2 em aerossóis em dois hospitais na cidade de Wuhan, o epicentro inicial da pandemia de covid-19. Contudo, os investigadores avisam que este trabalho publicado na revista científica Nature não demonstra que o novo coronavírus seja transmissível neste contexto. Mesmo assim, para reduzir a exposição aos aerossóis, os cientistas recomendam que se ventilem os espaços fechados e se usem máscaras como medidas de prevenção. Saiba mais aqui.