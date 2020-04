Jorge Torgal: “Não há inconveniente de maior em abrir creches e infantários. Não concordo com o calendário”

Em Março, o médico e especialista em saúde pública Jorge Torgal defendia que não havia justificação técnico-científica para avançar com o encerramento das escolas, na tentativa de travar a pandemia da covid-19. Um mês e meio depois, o também professor catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa mantém a opinião que o pânico criado pela covid-19 não se justifica e diz que o ritmo do retorno à normalidade terá de ter em conta a gestão do medo. Por ele, as escolas reabriam mais cedo.

