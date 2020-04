Covid-19: há mais 20 mortes e 295 novos casos em Portugal

Portugal regista até esta terça-feira 948 mortes por covid-19, mais 20 do que na segunda-feira. Há um total de 23.422 casos de infecção no país: são mais 295 casos do que no dia anterior, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 1,2%. Estão internadas 936 pessoas (menos 59 do que na segunda) e há 172 pessoas nos cuidados intensivos, menos quatro do que no dia anterior. Ao todo, há 1389 pessoas que recuperaram da infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico, em que entram os dados registados até à meia-noite do dia anterior.

É o Norte do país a região mais afectada pela pandemia, com 14.702 casos de infecção e 546 mortes. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 5593 casos e 185 mortes e o Centro tem 3289 infectados e 194 mortes por covid-19. O Algarve soma 330 casos e 12 mortes e, no Alentejo, há uma morte e 201 casos confirmados. Nas ilhas, os Açores têm dez mortes e 121 pessoas infectadas e a Madeira tem 86 casos e nenhuma morte registada.

Ainda que haja mais infecções a Norte, é Lisboa o concelho com mais infectados: são 1413, segundo os dados do sistema clínico SINAVE. Segue-se Vila Nova de Gaia com 1263 e o concelho do Porto com 1211 infectados.

Na segunda-feira, tinha sido registado um total de 928 mortes e 24.027 infectados – uma subida de 163 casos, correspondente a uma taxa de crescimento de 0,7%, a mais baixa desde o início do surto.

Pelo mundo, a pandemia já fez mais de 211 mil mortes e há mais de três milhões de pessoas que foram infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 (responsável pela doença covid-19) desde que foi identificado em Wuhan, na China. Os Estados Unidos são o país mais afectado, com quase um milhão de pessoas infectadas e 56 mil mortes. Segue-se Espanha com 229 mil casos de infecção e 23 mil mortes e Itália com 199 mil casos de infecção e quase 27 mil mortes.