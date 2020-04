A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Cláudio Barruma - Tu Andas na Roca

O país está cheio de música. De Cerva, Ribeira de Pena, Trás-os-Montes, chega um vídeo cantado por Cláudio Barruma. Com ele vem uma explicação do amigo Nuno Costa, compositor nascido e residente em Cerva. "Como te tinha dito, essa é uma canção recolhida aqui na minha terrinha e harmonizada por Joaquim dos Santos (1936-2008). As canções que ele recolhia nesta zona tinham a particularidade de serem cantadas por um grupo daqui, no qual me iniciei ainda em miúdo e, olhando para trás, não tenho dúvidas de que muito me moldou. Grupo Coral Flor do Linho ,assim se chamava (1980-2005). Esta canção faz parte de um último ciclo que o Padre Joaquim dos Santos dedicou ao grupo, já em 2004, e pela razão de o grupo ter terminado em 2005 quero crer que esta gravação será mesmo a 'estreia' desta pecinha deliciosa!"

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.