Ainda não nos podemos abraçar — mas podemos treinar em casa

“A covid-19 virou o mundo ao contrário. Já sabemos que temos de ficar em casa. O futuro é assustador e incerto. Vão ser tempos difíceis. Mas precisamos de mensagens optimistas que nos façam desejar o que aí vem. Como abraçar as nossas famílias, amigos e entes queridos.” É assim que a Quiosque apresenta este pequeno vídeo. Com o país fechado em casa e isolado dos de quem mais gosta, o grupo de realizadores oferece abraços de todos os tipos, idiomas e climas: dos Estados Unidos, de Aruba, de Espanha, da África do Sul, de França, do Brasil, da Índia, do Cazaquistão e de Portugal (porque, claro, os abraços tipicamente portugueses não podiam faltar).

Não assinam porque dizem não querer protagonismo. Apenas querem fazer as pessoas sorrir e relembrar que, apesar de não estar tudo bem neste momento, o esforço vale sempre a pena e tempos melhores espreitam no horizonte. Até lá, “continuemos a treinar os abraços em casa”. “Em breve o mundo vai precisar dos melhores”: “We will hug again”, garantem.