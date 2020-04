Fausto, a alegoria de uma Europa adiada

Antes de terem entrado para a reunião do Conselho Europeu de 23 de abril, os líderes nacionais deviam ter visto (ou recordado) o filme Fausto, de Aleksandr Sokurov, baseado em Fausto, de Goethe.

No filme, Dr. Fausto erra pelas ruas, miserável e deprimido. Desistiu da vida. Abeirando-se do precipício, começa a pensar no suicídio. Mas encontra Mefistófeles, um prestamista, personagem dissoluta que o convence a experimentar prazeres mundanos na sua companhia. Como paga, Fausto penhora a alma a Mefistófeles. Assina um contrato com o próprio sangue. Depois de Mefistófeles ter proporcionado a Fausto uma noite de prazer carnal com a sua amada platónica, encaminha-o para um lugar inóspito para tomar a sua vida. Num acesso de lucidez, Fausto rasga o contrato e tira a vida a Mefistófeles. Segue livre, a caminho de um desfiladeiro, a caminho do nada. Uma voz sem rosto interroga-o: “onde vais?” Resoluto, apontando para o desfiladeiro que precede um glaciar, Fausto responde: “ali. Mais adiante. Mais adiante.” E começa a correr. A caminho do desconhecido.

O enredo parece a metáfora (quase) perfeita dos acontecimentos ao passar em revista a memória ainda curta da crise da covid-19. Melhor: é a metáfora (quase) perfeita da construção europeia. Se os países europeus criaram as Comunidades Europeias, é porque precisavam delas. Que ninguém acredite que esta Europa foi inventada por ato lúdico dos países fundadores. Ela cresceu sob a batuta oportunista dos Estados-membros. Até os mais europeístas (entre os quais me situo) hão de convergir neste diagnóstico. Mas esses países, qual Fausto desnorteado pelas cicatrizes de duas guerras mundiais, entregaram-se à Europa, para a Europa os salvar da demência do futuro. Assinaram um contrato (os tratados europeus). Selaram um destino comum e reconheceram um lugar próprio para a Europa, dando-lhe um módico de autonomia.

Há diferença, contudo, que impede a perfeição da metáfora: não é correto fazer de Mefistófeles a personificação da UE. Um tratado de filosofia moral mais depressa reconheceria os traços típicos de Mefistófeles no cinismo dos governos nacionais. Uma breve digressão por quase setenta anos de integração europeia é a prova de que os Estados membros andaram frequentes vezes próximos da corruptela de Mefistófeles.

Não sejamos tão duros na avaliação dos papéis dos atores da integração europeia. Continuemos a considerar os países europeus como o Dr. Fausto sem norte, quase a claudicar perante a terrível ameaça de uma pandemia. Mefistófeles será o epítome do vírus que desaguou em pandemia. Ele quer apoderar-se da vida de muita gente, se a prevenção for escamoteada e, defendem os situacionistas, a quarentena rígida não for respeitada. Os países europeus querem derrotar este Mefistófeles. Mas continuam a procrastinar a ação conjunta. Continuam a adiar o potencial da UE. Continuam a desperdiçar oportunidades, provavelmente por continuarem convencidos que não podem dar palco à União – ou porque, na contabilidade dos egoísmos nacionais, persistem mesquinhamente no deve e haver financeiro que mete um moralismo espartano pelo meio.

Os países europeus ainda não deram conta que esta será uma crise sem precedentes? Desde que firmaram o contrato da Europa, ainda não souberam o que é uma pandemia e uma crise económica que se anuncia com efeitos devastadores. Parece que os países europeus estão no caminho certo para derrotar Mefistófeles, a pandemia sem precedentes. Mas continuam, como o Dr. Fausto de Sokurov, a caminho de um precipício, a caminho do nada. A correr, loucamente, a caminho do nada. Um nada que se traduz na reação timorata de quem parece subestimar a crise económica que aí vem, hipotecado a uma ilusão.

Entretanto, a Europa foi adiada até 6 de maio, quando a Comissão Europeia apresentar uma proposta para combater a crise. Depois, ficaremos à espera da reação do Conselho Europeu. A procrastinação segue dentro de momentos. Para grande padecimento de muitos cidadãos e empresas, que serão vítimas diletas da crise e da procrastinação dos líderes nacionais. E do adiamento da Europa, uma vez mais.

