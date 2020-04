Covid-19 e lares

Acabando do ler o texto “Lares de idosos: há utentes ‘desistir da vida’ e funcionários marginalizados por colegas e familiares”, com um cabeçalho a negro na edição online (apropriado), sinto necessidade de vos dizer que é um documento formidável! Haverá, de certeza muitos e bons textos jornalísticos sobre estes temas, mas este, de Natália Faria (texto) e Paulo Pimenta (fotografia) é um relato fortíssimo do dia-a-dia nos lares e da violência contida nestes confinamentos que vivemos.

José Miguel Carvalho, Peniche

Nem que seja à terceira!

Face aos resultados obtidos até hoje no combate sanitário à covid-19, todos concordaremos que a primeira batalha foi ganha. Conseguimos conter a epidemia trazendo o número mágico R0 (tradutor da contagiosidade do vírus) de um valor superior a 2 para próximo de 1, mantendo uma taxa de ocupação de camas em cuidados intensivos de cerca de 50%.

Atendendo à agressividade do agente em causa, traduzida na elevada morbimortalidade observada em países vizinhos, temiam-se resultados idênticos entre nós. Porém, a sagacidade da inteligência científica nacional e a pronta resposta política, aliadas e essa espécie de general Wellington que é o nosso Serviço Nacional de Saúde, souberam encontrar a estratégia e as respostas, mais adequadas a levar de vencida o inimigo nesta primeira refrega.

Porém, tenhamos a noção que ganhámos a batalha, mas ainda não a guerra. O inimigo continua por aí e se lhe dermos o flanco pode voltar a atacar em força. Para o evitar, temos de saber conciliar as medidas de isolamento social e a necessidade de abertura para nos refazermos economicamente, mantendo o Serviço Nacional de Saúde preparado para o que der e vier.

Não sabemos se estamos no rescaldo da primeira ou se travámos vitoriosos a última batalha, sabemos sim da nossa determinação em vencer a guerra, nem que seja à terceira como diz o povo.

Jorge Almeida, médico cardiologista

Controlar a febre, ou febre de controlar?

Porque motivo hão-de os trabalhadores querer ir trabalhar doentes? Quem é que gosta de ir trabalhar com febre? Ter um dia de trabalho mais sofrido, arriscar contagiar colegas, chegar meio morto a casa, estafado, sem paciência, sem capacidade para fazer o que seja, só para deitar e fazer o mesmo amanhã. Você gosta? Eu não... Então porque temos trabalhadores doentes a querer trabalhar? Porque se faltarem por doença, perdem rendimento no imediato, talvez percam também algum “bónus de produtividade”, e são tomados por calões, reduzem a possibilidade de promoção e cooperação, aumentam a de despedimento e de pressão. Porque não, para começo e em linhas gerais, em vez desse controlo ter então, pelo menos, subsídio por baixa imediato e a 100% do rendimento? O trabalhador com febre em vez de ir ao local de trabalho, deve então ir a um centro de saúde, onde se verifica da febre e se dá seguimento em conformidade, seja covid-19, outra causa, ou alarme falso. Tem custos?

Tem. Mas trabalhar doente não tem custos? Controlar não tem custos em pessoal e equipamento de medição e em tempo de trabalho? Tem, a menos que estejam a contar que o trabalhador tem de ir mais cedo, para o controle, e que leve o seu próprio termómetro...

Ricardo André, Loures