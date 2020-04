Detido português suspeito de matar quatro sem-abrigo em Espanha

A polícia catalã deteve, nesta terça-feira, um português suspeito de ter matado quatro pessoas em situação de sem-abrigo em Barcelona ao longo dos últimos dois meses. A detenção foi feita poucas horas depois do último homicídio, que aconteceu pelas 23h30 de segunda-feira.

O suspeito é um homem de nacionalidade portuguesa, com cerca de 30 anos. Foi detido na cidade de Sant Cugat, na periferia de Barcelona, onde vivia numa caravana em mau estado de conservação, descreve o El País. De acordo com fontes policiais, o local onde vivia está a ser revistado pelas autoridades catalãs.

A detenção aconteceu depois de, na segunda-feira à noite, um homem em situação de sem-abrigo ter sido encontrado morto no bairro de Eixample, no centro da capital catalã, perto da basílica da Sagrada Família. A vítima tinha vários golpes na cabeça, tal como duas das vítimas anteriores, o que faz com que os Mossos d’Esquadra acreditem que se possa tratar do mesmo atacante.

De acordo com a polícia, o homem costumava usar objectos contundentes que encontrava pela zona para atacar as vítimas. Depois, deixava-as inconscientes no chão e fugia.

O primeiro crime reportado aconteceu no dia 19 de Março. Esta terá sido a única vez em que o suspeito usou uma arma branca. Nessa altura, foi detida outra pessoa, que, entretanto, foi libertada por não se encontrarem provas sólidas do seu envolvimento no crime.

O segundo homicídio aconteceu a 16 de Abril, quando um homem de 23 anos sem-abrigo foi encontrado morto na rua com golpes na cabeça. O terceiro aconteceu apenas dois dias mais tarde, numa rua próxima. Desta vez, a vítima foi um homem de 60 anos.