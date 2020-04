Quatro tendências para a casa

Se mudamos de roupa com a mudança da estação, também a casa gosta de pequenas mudanças de look. Mais lentas e graduais, as mudanças em casa têm, geralmente, um impacto positivo na nossa vida e vêm acompanhadas de sentimentos de felicidade e alegria — quem não gosta de uma mudança de vez em quando e de preferência para melhor?

As épocas de crise levam, muitas vezes, a momentos de reflexão e transformação, e é normal que a nossa casa (sendo uma extensão de nós próprios) também sofra algumas mudanças. Por isso, se sentem vontade de fazer um pequeno refresh a um dos espaços mais importantes da vossa vida, fiquem a conhecer algumas das tendências de decoração do momento, as que mais gosto e acompanho.

Espero que gostem e vos inspire!

1. Espelhos no chão

Os espelhos continuam em força na decoração, em tamanhos grandes e de formas arredondadas, mas a tendência é a de os colocar no chão. Alguns espelhos mimetizam portas e janelas, por isso gosto muito desta tendência que traz mais luz e amplitude à casa e aos espaços em geral. Melhor ainda, se forem acompanhados por molduras em madeira, rattan ou outro material natural.

Espelho Gabriella Design de Interiores Vivian Panagos Espelho Haluan Design de Interiores Vivian Panagos Fotogaleria Design de Interiores Vivian Panagos

2. Mobiliário em fibras naturais

Além de giro, o mobiliário em fibras naturais é uma grande tendência em decoração e tem a grande vantagem de ser mais amigo do ambiente. Em bancos, cadeiras, cabeceiras de cama, armários, aparadores (entre outros), trazem um bocadinho o mood das férias para dentro de casa, e as suas cores neutras permitem uma fácil conjugação com outros elementos decorativos.

À direita móvel Tamaroa da LaRedoute Pinterest (à esquerda) e La Redoute (à direita) | à direita móvel Tamaroa da LaRedute Interior da casa de Haley Bonham DR Peças de mobiliário da Trader Trover DR Fotogaleria Pinterest (à esquerda) e La Redoute (à direita) | à direita móvel Tamaroa da LaRedute

3. Ramos XL

Além das plantas, os ramos de verduras em formato XL são também uma tendência que me inspira e que já implementei cá por casa, como podem ver nas fotografias. Basta um pequeno passeio pela natureza (e uma tesoura de poda), e a custo zero podemos ter um arranjo bem bonito e económico. Quando digo XL, não é preciso uma jarra gigante, a ideia é apenas os ramos serem um bocado maiores que o suporte, para o efeito ser mais giro. E foi justamente isso que fiz com uma das minhas últimas jarras de cerâmica que, como podem ver, não é muito grande, mas que fica ampliada com esta ideia.

Fotografia e Styling Sofia Sustelo Fotografia e Styling Sofia Sustelo Fotogaleria Fotografia e Styling Sofia Sustelo

4. Minimalismo e monocromatismo

Cada vez mais sinto que, em casa, menos é mais. E esta quarentena tem sido de subtracção! Ao longo das últimas semanas tenho-me vindo a libertar de várias coisas que já não me são úteis ou com as quais já não me identifico e é, simplesmente, um alívio.

Mais fácil de limpar e arrumar, uma casa com menos coisas (menos objectos e menos cor) está mais apta a um estilo de vida mais descansado e organizado. E, por isso, como já tinha falado aqui, o minimalismo e monocromatismo continuam a ser uma tendência a seguir e a adoptar.

Fotografia e interiors Stadshem Fotografia e interiors Stadshem Fotografia e interiors Stadshem Fotogaleria Fotografia e interiors Stadshem

Homes in Colour by Sofia Sustelo ​é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.