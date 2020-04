Gerir o stress e a ansiedade com livros de colorir

Manter o devido distanciamento social, relaxar a mente, dar asas (e cor) à imaginação… No que respeita a ocupar o tempo com actividades dentro de casa, os livros de colorir oferecem uma boa oportunidade para descontrair, alimentando não só o corpo mas também a mente.

Mais A carregar...

Entre um lápis e outro, com o tempo contado ou sem horas marcadas, as cores dão forma e espaço, nas doses certas, ao lado criativo e ao jeito de cada um. Pelo meio, gerem-se sentimentos e ansiedades, desligando do mundo real e deixando o stress emoldurado e confinado à tela (pelo menos é esse o objectivo).

No capítulo da terapia da arte, há inúmeras opções, para todas as idades e interesses, com temas que vão das formas geométricas às mandalas, dos desenhos abstractos aos cenários de contos de fadas, das figuras florais aos animais, dos ícones da cultura pop às personagens da mitologia.

As telas também variam e tanto podem estar na página impressa de um livro como numa app no ecrã de um computador ou tablet.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aqui ficam algumas sugestões de livros para adultos: O Jardim Secreto: Uma Caça ao Tesouro para Pintar e Colorir, de Johanna Basford; Livro de Colorir para Adultos & Gente Grande, ebook de Jason Potash; Pinte e Relaxe - O Melhor Livro de Colorir para Adultos, da Porto Editora; A Câmara do Tempo, de Daria Song; Arte-Terapia Anti-Stress: Jardins, de Ana Bjezancevic; O Reino Animal, de Millie Marotta; Animalário - Retratos de Animais para Colorir e Relaxar, de Claire Scully e Richard Merritt; Mindfulness - Livro de Colorir, de Emma Farrarons; O Livro de Contos de Fadas para Colorir, de Rachel Cloyne; Andy Warhol Coloring Book, da Mudpuppy e Coloring Book: Neo-Traditional Tattoo, de Sunny Buick.