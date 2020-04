Karina Valente Sousa: “Que tudo passe, mas que nada passe em vão!”

É a viajar e com cada passo que me construo como pessoa. Não planeei, mas o destino dos que andam ao destino brindou-me estar no Rio de Janeiro em pleno Carnaval. Fazia tempo que não me entregava à folia como o fiz. Impressionante como tudo muda num instante e recordo a canção de Tom Jobim e Vinicius “..pra tudo se acabar na quarta-feira”. Enquanto ainda desfrutava do “pós-Carnaval”, ou seja o Carnaval que continua, uma nova versão da canção parecia surgir: “…pra tudo se acabar em quarentena”.

Não faltou muito até que começaram a aparecer os primeiros casos no Brasil. Por mais que Deus seja brasileiro, como se diz por aqui, o “dito cujo” — cansei-me de o chamar pelo nome — ultrapassa fronteiras e resiste ao calor do Brasil, sim!

Entretanto, a Europa já vivia um pesadelo. E eu, que tenho família em Portugal e casa no México, decidi ficar no Brasil, devido a toda a incerteza à minha frente.

Estava no apartamento de uma amiga em plena cidade do Rio de Janeiro. Nas notícias anunciavam que à meia-noite iam fechar os acessos da cidade a outros municípios. A situação das favelas, um presidente que sai à rua abraçando as pessoas, um povo que não pode ficar sem trabalhar... enfim, adivinhava-se que a cidade maravilhosa passasse a caótica.

Juntamente com um casal amigo (ela brasileira, ele argentino), decidi sair da cidade. Preparamo-nos à pressa e “escapamo-nos” já de noite. Senti-me em pleno filme de Hollywood, na cena em que os amigos pegam no carro e fogem da cidade dos zombies, e apesar de estar acostumada a tantas aventuras pelo mundo e a situações meio insólitas, nesse momento estava bastante apreensiva e sem certezas.

Quando assim é, só me resta uma coisa: ouvir a minha voz interior e confiar. Com tantas viagens ao rumo do vento, essa tal voz vai-se afinando. O que tem que ser tem muita força e o que não tem que ser, também.

Foto A ida ao supermercado...

Estamos em Lumiar, no interior do estado do Rio de Janeiro. Alugamos uma casa no bosque em que temos a um lado os donos, e no outro lado um jovem casal com uma criança, que também decidiu “escapar” da cidade. Estamos rodeados pela natureza, um rio que corre à porta e no qual nos podemos banhar. Cuidamo-nos, consumimos alimentos frescos, reforçando a nossa imunidade. Não estamos tão ligados às notícias, mas mantemo-nos informados. Fui uma única vez até à vila para fazer compras, nos supermercados limitam a entrada de clientes e têm álcool para todos desinfectarem as mãos à entrada. A nossa pequena “bolha” parece estável, mas até quando?

As coisas acontecem por acaso ou têm um caso? Lembro que há uns meses eram os pulmões do mundo a arder. Na Amazónia e na Austrália os fogos duraram semanas. Ironicamente, ou não, agora são os nossos pulmões com dificuldades em respirar.

Estamos todos relacionados, todos habitamos a mesma grande casa. Mas será que temos todos sido responsáveis por cuidá-la? Qual será a relação preço-custo, ambiental e ético, de cada coisa que temos, que comemos e que utilizamos no nosso dia-a-dia? Demonstramos o que “financiamos” neste mundo com cada moeda que gastamos, com o quê e onde compramos, esse é o nosso verdadeiro voto.

Afinal uma coisa é certa, este “bicho” veio mostrar que todos contamos, e que quando queremos, podemos fazer melhor por todos nós. Será que um dia olharemos para trás e veremos este acontecimento como algo que nos despertou a viver uma vida mais íntegra e responsável? Perante a situação que vivemos, só tenho de confiar: que tudo passe, mas que nada passe em vão!

Ser viajante num mundo em suspenso Em casa ou do outro lado do mundo, os viajantes portugueses vivem agora “um dia de cada vez”. Estão cancelados os planos para os próximos meses e quem foi apanhado em viagem vê o itinerário mudar dia-a-dia, à medida que os governos anunciam medidas mais restrictivas para mitigar a propagação do novo coronavírus. São tempos de incerteza mas também de escrita e de reflexão.