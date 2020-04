O melhor da fotografia de viagens e do mundo natural, segundo a Smithsonian

O pinguim-de-adélia está imóvel junto a um icebergue na ilha do Diabo, na Antárctida. “Os animais que dependem de gelo correm um risco enorme de perder o seu habitat”, escreve o britânico Conor Ryan. “Gosto de como o icebergue, parcialmente iluminado e corroído pelo mar. Dá à cena uma sensação de dicotomia. Talvez a indecisão do pinguim em que caminho seguir, ou talvez a nossa.”

O momento valeu ao fotógrafo britânico a vitória do concurso de fotografia (categoria Mundo Natural) promovido anualmente pela revista Smithsonian, que se debruça sobre os temas (ciência, história, arte, cultura popular e inovação) apoiados pela instituição homónima, fundada em 1846, que agrega museus e de centros de pesquisa públicos dos Estados Unidos.

Para esta 17.ª edição, a fotografia de Conor Ryan foi seleccionada entre cerca de 36 mil fotos inscritas em seis categorias (Mundo Natural, Pessoas, Viagens, A Experiência Americana, Imagens Alteradas e Mobile) provenientes de 145 países.

Foto Fotografia vencedora (Grande Prémio) Jon Enoch

A grande vencedora entre todas as categorias foi uma fotografia com assinatura de Jon Enoch. Um homem de chinelos está sentado na sua mota que transporta um carregamento de sacos de plástico transparentes — vulgo aquário — onde viajam centenas de peixes. “Os pilotos têm uma incrível capacidade de transportar todos os tipos de mercadorias em quantidades surpreendentes”, descreve Enoch, fotógrafo que passou uma semana em Hanói, no Vietname, a “perseguir” os motoqueiros e as suas cargas, procurando convence-los a posar para a câmara (neste caso, de costas para a sua Canon).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um gigantesco icebergue (iluminado pelo pôr-do-sol, na baía de Disko, na Gronelândia), volta a ser o protagonista da fotografia vencedora na categoria Viagens da autoria da tailandesa Natnattcha Chaturapitamorn.

Foto Fotografia vencedora (Viagens) Natnattcha Chaturapitamorn