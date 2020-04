Flores e champanhe para celebrar o amor de mãe

Convívios cancelados e festas adiadas são duas das más experiências trazidas pela covid-19. Para contornar esta realidade e encurtar as distâncias, mantendo as celebrações das datas que nos são especiais, promovem-se os festejos de outras formas, presenciais ou virtuais.

É o caso da marca de champanhe G.H.MUMM que, a pensar já no Dia da Mãe, lançou uma campanha em conjunto com algumas floristas de todo o país, em vigor até ao dia 3 de Maio (inclusive).

Na compra de um ramo de flores, os clientes podem juntar uma garrafa de G.H.MUMM (37,5 cl), ficando os portes de envio por conta da marca de champanhe. As encomendas para entrega em Portugal Continental podem ser feitas na Flamor, Luciano Arte Flores e Fleur de Paris. A Kêfro também se associa à campanha mas as entregas estão limitadas à região da Grande Lisboa.

Paralelamente, e para os que querem ficar apenas pelo brinde, está disponível um pack de duas garrafas de 37,5 cl, a um preço especial, com entrega gratuita em duas moradas distintas, para “fazer o seu brinde juntamente com a sua mãe!” Para encomendar, basta ir à plataforma online Drinks & Co.