Grupo José de Mello e Arcus vendem 81,1% da Brisa

O Grupo José de Mello e o fundo Arcus selaram a venda da esmagadora maioria das acções da Brisa, correspondentes a 81,1% dos direitos de voto da concessionária de auto-estradas. Em comunicado, o grupo português refere que o negócio “valoriza a empresa em mais de três mil milhões de euros”.

Do lado do comprador está um consórcio formado por três investidores institucionais, a APG, referenciada como uma “gestora de activos da ABP, o fundo de pensões dos funcionários públicos e do sector da educação dos Países Baixos”, o NPS, “serviço nacional de pensões da República da Coreia” e a SLAM, “gestora de activos da Swiss Life, a maior seguradora do ramo vida na Suíça”.

No comunicado enviado às redacções, refere-se que o acordo implica “uma parceria estratégica de longo prazo” entre os compradores e o Grupo José de Mello, “que permanece como accionista de referência da Brisa”, com 17% dos direitos de voto. Além disso, destaca-se, o grupo português terá uma “participação activa na gestão” e Vasco de Mello fica como presidente do conselho de administração.

Citado no comunicado, Vasco de Mello destaca que o negócio, celebrado no “actual contexto de grande adversidade”, é “um sinal de confiança em Portugal e na economia portuguesa e representa uma oportunidade única para a Brisa reforçar e acelerar o seu posicionamento na área da mobilidade.”

A conclusão do negócio está dependente da luz verde dos reguladores “e deverá ocorrer no decurso do terceiro trimestre deste ano”.