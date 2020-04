Organizadores admitem possibilidade de cancelamento dos Jogos Olímpicos

O presidente do comité organizador Jogos Olímpicos do Japão afirmou nesta terça-feira que o evento será cancelado se a pandemia da covid-19 não estiver sob controlo e propôs que a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos seja eliminada para reduzir despesas.

Não há outro adiamento para além de 2021 e, se não forem realizados naquele ano, não haverá outra solução senão cancelar os Jogos, explicou ​Yoshiro Mori em entrevista ao jornal desportivo japonês Nikkan Sports.

O presidente do comité organizador de Tóquio 2020 propôs que a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos e a cerimónia de abertura dos Jogos Paraolímpicos sejam eliminadas para reduzir despesas.

A proposta de Mori é realizar uma cerimónia de abertura geral no início dos Jogos Olímpicos, programada para começar em 23 de Julho de 2021, e outra cerimónia de encerramento, também geral, no final das Paraolimpíadas, que terminará em 5 de Setembro.

Já a comunidade médica no Japão está a chegar a um consenso de que a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, pode depender de se encontrar uma vacina contra o novo coronavírus.

O presidente da Associação Médica do Japão, Yoshitake Yokokura, defendeu, no decorrer de uma conferência de imprensa, que “os Jogos Olímpicos só serão possíveis se a infecção estiver sob controlo, não apenas no Japão, mas em todo o mundo”.

“Na minha opinião, será difícil realizar os Jogos a menos que sejam desenvolvidas vacinas eficazes”, disse Yoshitake Yokokura, sem adiantar se se opõe à sua realização sem que se tenha encontrado uma cura ou um medicamento.