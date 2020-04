Médico da FIFA sugere punir com cartão amarelo as cuspidelas para o relvado

Repugnantes, censuram uns, essenciais para os jogadores, argumentam outros. As cuspidelas para o relvado são uma prática já trivial nos desportos de exterior, em geral, e no futebol, em particular, mas poderão estar perto de terminar – o combate à covid-19 assim parece exigir.

Michel D’Hooghe, director do comité médico da FIFA, sugeriu não só que esta prática seja banida do futebol como apontou um poder adicional para os árbitros: punir com cartão amarelo qualquer jogador que cuspa para o chão.

Numa fase em que estão a ser ultimados os detalhes para o regresso do futebol – não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa –, a FIFA pretende que as normas sanitárias sejam tidas como uma prioridade. E é aqui que entra um detalhe aparentemente inócuo, mas potencialmente perigoso.

“[Cuspir] é uma prática comum no futebol e não é muito higiénica. Acho que, quando o futebol regressar, devemos evitá-la ao máximo (…), porque é uma boa forma de espalhar o vírus”, argumentou Michel D’Hooghe ao The Telegraph.

O especialista reconheceu, no entanto, as dificuldades de aplicação da medida: “A questão é se será possível. Porventura os árbitros poderão exibir um cartão amarelo”.

Celebrações de golos também podem ser um problema

Ian Brierley, virologista da Universidade de Cambridge, atestou ao jornal britânico que “os glóbulos da saliva que transportam o vírus podem ficar no relvado durante horas até que sequem”. E acrescenta: “Há, também, o risco de o “spray” da cuspidela ficar no ar durante um bocado e potencialmente entrar em contacto com outros jogadores”.

O clínico recorda ainda que uma pessoa infectada, ainda que assintomática, pode ter o vírus na sua garganta e projectá-lo através da cuspidela.

Outras práticas comuns são apontadas como veículos de transmissão do novo coronavírus, nomeadamente celebrações de golos, apertos de mão e trocas de camisolas no final dos jogos.

No caso dos apertos de mão, as próprias competições já aplicavam estas medidas antes da suspensão das provas – houve vários jogos, até em Portugal, em que jogadores e árbitros se cumprimentaram com os cotovelos e com os antebraços.

Em matéria de celebrações de golos o cenário é, presumivelmente, mais difícil de implementar, sobretudo pelo cariz emotivo, instintivo e espontâneo dos festejos. Mais do que à FIFA, caberá aos jogadores terem presente o risco destas manifestações corporais.