Fernando Gomes: “A retoma do futebol depende da análise do risco”

Durou mais de duas horas a reunião que juntou, no Palácio de São Bento, em Lisboa, o Governo, com o primeiro-ministro António Costa a marcar presença, e os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), da Liga de Clubes, do Sporting, FC Porto e Benfica para debater as condições para o regresso do futebol em ambiente de covid-19.

No final do encontro, onde estiveram, na mesma sala, Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, para além de Fernando Gomes e Pedro Proença, o presidente da FPF revelou que quinta-feira António Costa explicará se e em que condições o futebol pode começar a regressar à normalidade.

“Acima de tudo interessa a saúde dos atletas, treinadores, de todas as pessoas envolvidas no espectáculo do futebol. Essa avaliação vai ser feita. O regresso está dependente da decisão dos técnicos”, declarou no final do encontro Fernando Gomes. “A retoma tem a ver com a análise do risco”, acrescentou o líder federativo.

O tema central da reunião foi, portanto, o de analisar em que termos pode ser efectuada a retoma dos campeonatos profissionais e o levantamento de restrições na área do desporto.

Por enquanto, o que se sabe é que a Liga portuguesa de futebol defende que os clubes devem garantir a higienização nos estádios após a retoma das competições e que à FPF cabe a responsabilidade pela realização de testes à covid-19 nas equipas de arbitragem.

Num esboço sobre a retoma progressiva à competição elaborado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), refere-se que o regresso da I e II Liga estará sempre dependente do cumprimento de um conjunto de regras que os clubes devem cumprir, como a higienização de “todos os espaços” e a disponibilização de desinfectante nos balneários.

Quanto à segurança ao jogo, o documento prevê que os efectivos da segurança pública e da segurança privada a circularem na zona técnica seja “em número reduzido”, mantendo o distanciamento social e uso obrigatório de mascara ou viseira.

Durante os jogos, as tribunas presidenciais deverão ter um número máximo de cinco elementos, “com distanciamento social e uso de equipamento de protecção, nomeadamente máscaras, luvas e desinfectantes”.

Também os apanha-bolas devem estar munidos de máscara e manter uma distância mínima entre si, devendo desinfectar as mãos antes, ao intervalo e no final do jogo. As bolas que saem do estádio apenas podem ser utilizadas depois de desinfectadas.

A principal prova do calendário nacional, cuja ronda 24 terminou em 8 de Março, não tem, para já, data de regresso, sendo que está suspensa indefinidamente.

Já a 24.ª jornada da II Liga terminou em 9 de Março e desde então a prova também está suspensa