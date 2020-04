LeV: Matosinhos vai dar uma “volta ao mundo em 80 viagens” com festival online

“Volta ao mundo em 80 viagens” é o tema do LeV — Literatura em Viagem que está de regresso para a sua 14.ª edição, marcada pelas alterações no formato. Assim, e perante a necessidade de isolamento social, poderemos acompanhar o festival literário de Matosinhos entre os dias 13 e 17 de Maio online através das páginas de Facebook da Câmara Municipal de Matosinhos e da Biblioteca Municipal Florbela Espanca, à semelhança do que foi experimentado no Plano Municipal de Leitura (PML) de Matosinhos.

Nesta edição o LeV reúne um conjunto de autores de três continentes. “Neste tempo de confinamento, desafiamos os autores a falar dos livros que os fazem ou fizeram viajar, bem como as viagens que mais os marcaram nas suas carreiras”, anuncia o festival literário, que conta com a escritora chilena Isabel Allende, autora de A Casa dos Espíritos (1982).

A ela juntam-se ainda nomes como Alexandre Quintanilha, Ana Luísa Amaral, David Machado, Gonçalo M. Tavares, Joana Amaral Dias, José Luís Peixoto, Matilde Campilho e Pedro Abrunhosa (Portugal); Héctor Abad Faciolince (Colômbia) e José Eduardo Agualusa e Ondjaki (Angola). Nos próximos dias serão anunciados mais autores estrangeiros, fazendo desta edição do LeV uma das mais internacionais de sempre.

Entre os dias 13 de Maio, quarta-feira, e 15 de Maio, sexta-feira, a programação contará com quatro sessões diárias (às 17h, 18h, 19h e 22h). Nos dias 16 e 17 de Maio, sábado e domingo respectivamente, terão lugar cinco sessões (17h, 18h, 19h, 21h e 22h).

Tal como acontece com o PML Matosinhos há ainda a registar o facto de esta iniciativa contar com o apoio de diversas páginas de divulgação do livro e da leitura, bem como de livrarias, que também transmitirão as sessões.

Para assistir às sessões do LeV basta aceder à página de Facebook da Câmara Municipal de Matosinhos ou à página da Biblioteca Municipal Florbela Espanca.