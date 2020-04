O que pode fazer o isolamento? Um disco, é a resposta de André M. Santos

A ideia surgiu “de um mero acaso”, mas acabou por deixá-lo “muito entusiasmado”: em lugar de tocar apenas no quarto ou à varanda em tempos de pandemia, por solidariedade, André M. Santos pensou em fazer um disco em que a sua guitarra se juntasse a várias vozes, dando-lhe forma de um projecto editorial como os demais. Guitarrista, compositor e produtor, um dos fundadores dos Melech Mechaya e também membro do Quarteto de Guitarras de Lisboa, André M. Santos gravou o primeiro disco em nome próprio em 2018 e chamou-lhe Sete – por ter sete temas, com sete versões instrumentais, só com a guitarra, e outras tantas com sete vozes convidadas: as de Teresa Salgueiro, Ricardo Ribeiro, Carla Pires, Nuno Guerreiro, Ana Laíns, Yami e Liana. Agora, serão 16 vozes em outras tantas canções, das quais duas já foram divulgadas em videoclipes publicados no YouTube.

No endereço que criou para o Círculo da Música (assim se chama o disco), André M. Santos explica que tudo isto nasceu de uma interrogação: “Numa tentativa de trabalhar a criatividade, nesta fase de isolamento social (físico), perguntei nas redes sociais por algum cantor que tivesse vontade de experimentar algo novo e aguardei ainda sem saber bem o que iria fazer.” A quantidade de respostas animou-o. “Acabei por ter imensos cantores a escreverem-me e pensei que tinha de fazer algo com todos, não querendo deixar ninguém de fora.” E ficou a pensar no assunto. “Acordei no dia seguinte com esta ideia de fazer um disco em que todos participam e ao mesmo tempo tentamos que a nossa arte e criatividade se espalhe e gere algum rendimento nesta fase onde os artistas simplesmente não têm palcos para subir.” E encontrou “uma forma que permitisse a todos poderem adquirir o disco, independentemente da sua condição financeira actual.”

Círculo de Música e pré-venda

E essa forma é relativamente simples: a pré-venda, em vez do crowdfunding, que é o chamado “financiamento colaborativo”. Abriu online um registo onde as pessoas podem inscrever-se como potenciais compradoras do disco, mas sem adiantarem para já qualquer soma. Quando o número de interessados atingir (e ele espera que atinja em breve) um número confortável para avançar com a edição, receberão uma mensagem com a factura e o valor total a pagar (10 euros, mais 2,5 euros para portes caso optem pela edição física).

Mas o que será, do ponto de vista artístico, este Círculo da Música? André M. Santos explica que “Haverá fado, pop, tangos, música mais erudita, canções conhecidas, etc. Será, no fundo, uma colectânea de vários mundos sonoros.” E “o grupo de artistas apresenta várias idades e estéticas musicais.” “Dadas a circunstâncias de isolamento social, o disco será captado/gravado nas respectivas casas dos artistas e produzido por mim. Será um disco intimista com as músicas tocadas apenas em guitarra e voz.”

Um projecto remunerado

A lista de participantes já existe, bem com as canções que cada um interpretará no disco. É esta: Samuel Quedas, Dez réis de esperança; Rui Baeta, Piensa en mi; Ophelia K, Don’t know why; Diana Soares, Ouvi dizer; Sofia Ramos, Barro Divino; Ana Tomás, Menina você que tem; Miguel Ramos, Filhos da Madrugada; Carla Ribeiro, Eu não sei quem te perdeu; Amélia Muge, Lisboa em Alerta; Bruno Almeida, El dia que me quieras; Ana Margarida, Sapateia; Sílvia Filipe, A cor da saudade; Emanuel Soares, Quebranto; António Fragoso, Ceifeira; Adriana Moreira, Madrugada; e Cláudia Madeira, Una noche mas. Os videoclipes já divulgados registam as canções de Samuel Quedas e Sofia Ramos.

Na base do projecto, afiança André M. Santos, está a premissa de que todos serão pagos pelo seu trabalho. O objectivo, diz ele, “é que a verba reunida com a venda do disco seja usada para apoiar estes artistas bem como toda a equipa envolvida na criação do disco e materiais de promoção do mesmo (técnico som, designer do disco, videógrafo, designer do site, empresa de duplicação e autores dos temas que irão receber os respectivos direitos pela edição das músicas). A partir das 2000 unidades vendidas, a verba reverte para um fundo de apoio a outros artistas e organização de um evento solidário.”