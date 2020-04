Júlio Couto, o alegre humanista que contou o Porto homenageando sempre as suas gentes

Tinha o ofício das contas, mas o coração foi sempre das letras – e da arte. Sem nunca deixar a economia e contabilidade, que lhe valiam o salário no fim do mês, Júlio Couto encheu a vida com tudo o resto: o teatro, a rádio, a televisão, os jornais, a poesia e muitos livros. E o Porto, sempre, cidade onde nasceu e à qual se dedicou, escrevendo várias obras sobre ele. Era um dos grandes investigadores da sua História e histórias – e jamais as contou apartado das suas gentes. Morreu esta sexta-feira, 24 de Abril, aos 85 anos, vítima de covid-19.

