Jovens agredidos por PSP em lar de Coimbra vão apresentar queixa

Os jovens que foram agredidos por pelo menos um agente da PSP na madrugada de domingo vão apresentar queixa, anunciou nesta segunda-feira a direcção do Lar de São Martinho, em Coimbra, a instituição onde residem.

Neste domingo, a SIC divulgou um vídeo de poucos segundos em que se vê um agente da PSP a aplicar uma bofetada num jovem no interior do Lar de São Martinho, uma instituição de acolhimento de jovens, e a empurrar um outro. No vídeo aparece ainda um segundo agente, não sendo claro se participou também nas agressões.

Ao final da tarde desta segunda-feira, o Lar de São Martinho emitiu um comunicado, em que anuncia que “acompanhará os jovens agredidos – que são dois, embora apenas um apareça no vídeo – designadamente dando-lhes apoio jurídico” e garantindo “que é apresentada queixa e que estes se constituem assistentes no processo-crime”. Esta é uma forma de assegurar “que a sua voz é ouvida”, sublinha a instituição, afirmando ainda que partilha a “revolta, preocupação e indignação” que os actos mostrados no vídeo causaram.

Ao PÚBLICO, fonte oficial da PSP de Coimbra explica que foi chamada ao local por uma técnica do lar por volta das 2h45 do dia 26 de Abril, uma vez que “jovens de 16 anos de idade” estavam “a provocar distúrbios que afectavam o normal funcionamento da instituição e não permitiam o descanso dos outros utentes”.

A PSP refere que, no local, estiveram apenas os dois agentes que aparecem no vídeo mas não comenta, para já, o seu comportamento. É uma “situação em processo de investigação”, refere a força policial, que tinha anunciado, ainda no domingo, que tinha sido instaurado “um processo disciplinar para apurar o contexto da ocorrência e identificar os intervenientes”. A ocorrência, acrescentava a PSP, seria comunicada ao Ministério Público.

A direcção do Lar de São Martinho, que integra a Obra Padre Serra, uma rede de casas de acolhimento de jovens, explica também que “chama as autoridades” sempre “que existe a necessidade, cumprindo as suas responsabilidades e protocolo interno”. Mas escreve igualmente que não esperando que fossem os agentes dessa mesma autoridade a “agredir os seus jovens”, “não tolerará ou compactuará com estes comportamentos, nem os silenciará”.

Os agentes que foram ao lar no último domingo, prossegue a nota, “tiveram comportamentos que não são próprios dos Órgãos de Polícia ou de qualquer Autoridade deste país”. A direcção remete quaisquer esclarecimentos adicionais para as advogadas da instituição.