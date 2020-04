Os elogios dos socialistas a Rui Rio

Na mesma semana, duas figuras relevantes do PS teceram elogios dignos de registo ao líder do PSD. Um deles foi Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, o outro foi José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS.

Em entrevista ao PÚBLICO, a pretexto das comemorações do 25 de Abril no Parlamento, Ferro Rodrigues acabou por falar sobre temas de actualidade, incluindo o carácter de Rui Rio. Disse que o tem como homem sério e que acredita que ajudará o Governo a viabilizar o orçamento suplementar e até outros, até 2023. “Acredito. Acredito, porque conheço o dr. Rui Rio desde o século passado. Fomos aqui colegas da mesma Comissão de Economia, Finanças e Plano, no princípio dos anos 90, e sei que é um homem sério. Tenho e sempre tive um bom relacionamento com ele. Acredito que está de boa-fé. Evidentemente que ele é líder de um partido de alternância ao PS. Vamos ter momentos eleitorais importantes, sobretudo as autárquicas em 2021. É natural que ele queira ter bons resultados nessas eleições. Também não podemos pedir que assine cheques em branco”, alongou-se o presidente da AR.

Neste domingo, no Jornal de Notícias, José Luís Carneiro foi questionado sobre se a oposição devia baixar a guarda sobre o Governo, como pediu Rui Rio aos militantes do seu partido. “Acho que o Dr. Rui Rio fez bem”, respondeu. “Ninguém aceitaria que fosse de outro modo. Nestes momentos, o sentimento de serviço ao país deve elevar-se acima de quaisquer cálculos mesquinhos”. Foi o segundo elogio em quatro dias.

Registe-se outro, ainda que indirecto: o Governo aprovou, no Conselho de Ministros de dia 23, a medida proposta pelo PSD de redução da taxa de IVA aplicada aos materiais de desinfecção e de protecção, tal como António Costa tinha sinalizado no debate quinzenal do dia anterior.

Noutra altura, estes três exemplos, a juntar à carta que Rui Rio escreveu a pedir (o)posição patriótica e a criticar os que fazem aproveitamento político da crise, seriam suficientes para acicatar os críticos do PSD e fazer chover acusações de que o partido está a subalternizar-se e a colocar-se no papel de ser bengala do Governo. Mas não. Desta vez houve apenas algumas observações pontuais: Miguel Pinto Luz pediu “coesão na pluralidade" e “na liberdade de elogiar o que está bem e de reprovar o que está mal" e disse que em "tempo de angústia" não devia perder-se “tempo com lições de patriotismo”.

O tempo não está para convulsões internas, que é o mesmo que dizer: António Costa e Rui Rio ocupam o lugar que ninguém gostaria de ocupar (mesmo estando um no Governo e outro na oposição). Se a um se exige que tome decisões sobre a pandemia, saiba ouvir e liderar, gira a crise presente e antecipe e prepare as respostas à crise futura, ao outro pede-se um equilíbrio difícil entre espírito crítico e construtivo, escrutínio permanente, mas também alternativas viáveis, sem criar instabilidade política.

Já quase nos esquecemos, mas antes do surto, a política portuguesa aproximava-se de uma encruzilhada por causa do novo aeroporto do Montijo - e que não está ultrapassada. O Governo mantinha-se firme na intenção de o construir, mesmo que fosse preciso mudar a lei que dava poder de veto às autarquias em relação à obra. O PSD avisava que não daria a mão do executivo para essa mudança na legislação. E pelo menos dois municípios da margem sul não abdicavam do seu veto.

Se a resposta à crise económica que resultará desta pandemia passar mesmo pelo reforço do investimento público, como tem sido anunciado, era bom que voltássemos a pensar sobre o assunto. Elogiar, não basta.