Marisa Matias propõe mais autonomia para Portugal nacionalizar empresas

A eurodeputada bloquista Marisa Matias considera que as respostas dadas pela União Europeia à crise social e económica provocada pela crise sanitária do novo coronavírus são “fracas e insuficientes”. Por isso, a eurodeputada propõe que se “deve defender a autonomia do país na tomada de decisões, incluindo no que respeita a processos de nacionalização e ao investimento público associado aos serviços públicos essenciais ao cumprimento das metas ambientais”. As declarações foram feitas esta segunda-feira, no lançamento do primeiro de três dias de conferências para discutir propostas para a crise.

Numa declaração gravada em vídeo, a eurodeputada argumenta que “o comportamento exemplar da população portuguesa tem de ser acompanhado pelo comportamento exemplar das instituições”.

Marisa Matias pede, por isso, “uma gestão de contas públicas para quem vive e trabalha em Portugal, uma reforma fiscal a sério e a reestruturação da dívida e recuperação dos bens públicos”.

A bloquista diz que o partido irá ainda reivindicar “uma inversão das prioridades da política monetária, para que se coloque como objectivo primário o pleno emprego” e uma política de coesão.

Esta, avisa, “será a última oportunidade da União Europeia para mostrar que pode ser um projecto de democracia, liberdade e solidariedade” para com os países europeus.