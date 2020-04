A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Luís Antero - Paisagem Sonora da Varanda

O Luís Antero enviou a paisagem sonora da sua varanda. O que nos remete sempre para a importância de aprender a ouvir, não só fisicamente, mas psicologicamente e socialmente. Saber ouvir é das coisas mas importantes que há. Estar atento aos sons, saber distingui-los. Quando vim viver para Serpins, um das coisas mais difíceis com que tive de lidar foi o dormir à noite por causa dos sons. Nas cidades estamos habituados aos sons todos uns por cima dos outros; aqui os sons estão cada um no seu espaço, existe o rio, depois o passarinho, o ladrar do cão, um carro ou outro, os sinos. Todos os sons são espaçados. Qualquer som diferente despertava-me e colocava-me em guarda. São trabalhos como o do Luís, que grava paisagens sonoras por todo o lado, que nos fazem ter mais consciência, do que é de facto o acto de ouvir. Ouçam.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.