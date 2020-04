Universidade do Porto distribui 80 mil euros por 236 estudantes afectados pela covid-19

A Universidade do Porto (UP) vai apoiar 236 estudantes afectados pela pandemia da covid-19 e que sofreram “graves carências económicas e sociais”, tais como desemprego ou doença, com mais de 80 mil euros.

Numa nota publicada no seu site, a UP refere que, das 1045 candidaturas recebidas pelos Serviços de Acção Social (SASUP) da instituição, foram seleccionados 236 estudantes para receber este apoio.

“As candidaturas foram avaliadas pelos SASUP e seriadas em função do grau de carência financeira dos estudantes. Os critérios para a atribuição do subsídio incluíram a evidência, por prova documental, de que a redução de rendimentos ou situação de carência foi causada directamente pela pandemia da covid-19”, lê-se na nota.

De acordo com a UP, cada estudante receberá “uma prestação única de 350 euros” que é financiada por “fundos próprios” da instituição.

O pagamento deste apoio começará a ser feito, por transferência bancária, a partir desta quinta-feira, 30 de Abril, sendo que poderá ser “reforçado, se necessário, de acordo com a evolução da pandemia da covid-19”.

“O valor a atribuir a cada estudante destina-se então a apoiar despesas de alojamento e de alimentação, numa altura em que a pandemia da covid-19 começa a ter impactos negativos na actividade económica e emprego, especialmente nos sectores mais expostos às medidas de isolamento físico e recato social”, conclui a UP.