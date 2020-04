As causas da pandemia

Custa-me muito a crer que a causa da pandemia tenha sido fortuita, meramente acidental. Alguém acredita que morram 180 mil pessoas em todo o mundo e só até agora, por obra do acaso? Os Estados Unidos estão a investigar se o vírus fugiu ao controlo dos chineses ou se estes o deixaram fugir propositadamente. Inclino-me mais, na realidade, para esta segunda hipótese, tanto mais que a ideologia da China é diferente do mundo ocidental e os chineses nunca morreram de amores pelos ocidentais. As tentações hegemónicas da China em dominar o mundo, como superpotência, tornando-o presa fácil são sobejamente conhecidas. Acresce que os Estados Unidos embargaram, recentemente, alguns produtos chineses e pode ter sido a vingança de Pequim. O certo é que Trump já fala em consequências inevitáveis se a investigação dos EUA chegar à conclusão que houve intenção deliberada da China em propagar o coronavírus, como lhe chamam. Se bem que Donald Trump não vá deixar morrer este confronto com os chineses, porque lhe convém com as eleições americanas à porta, só se pede que haja o bom senso de não nos conduzirem a um conflito mundial de gravíssimas proporções. Morreriam, certamente, muito mais de 180 mil! O mal não se deve combater com mal ainda maior.

Simões Ilharco, Lisboa

Texto de Paulo Rangel

Paulo Rangel hábil político, nas suas crónicas no PÚBLICO às terças-feiras disserta sobre política com o foco sempre no PS, seu adversário politico de estimação. Normalmente no “Não” o atingido é o PS ou alguém que o representa. No seu último artigo, intitulado “Mães-Mãe”, fui agradavelmente surpreendido pela forma emocional como divagou sobre as Mães e em especial sobre a sua já desaparecida. Por aqui se constata que, por vezes as pessoas não são tão despidas de sentimentos, como parecem ser, embora a política seja por vezes, vazia desse atributo. Que todos nós, esqueçamos por momentos os “nossos” interesses” e nos lembremos dos outros, especialmente daqueles que mais perto se encontram de nós.

Carlos Leal, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Serviço militar

Como no meu tempo, o Serviço Militar deveria ser obrigatório para todas as pessoas saudáveis, preparando-as para a eventualidade da pátria, dos seus progenitores e descendentes serem perigosamente ameaçados. Quaisquer ideologias políticas ou religiosas perderiam força ou razão para alguém se eximir a este dever. Na situação actual, em que todo o mundo está a ser fustigado por um perigoso vírus, é de realçar o comportamentos de todos os servidores de Saúde Pública, que, tais soldados da paz, sem quaisquer obrigações para alem da profissão que escolheram , dão o seu saber, a sua própria saúde e vida, em defesa dos seus concidadãos; a eles o meu aplauso caloroso.

Duarte Dias da Silva, Lisboa