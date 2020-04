Covid-19: três milhões de casos confirmados em todo o mundo

Por todo o mundo, há mais de três milhões de pessoas que foram infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 desde que foi identificado na China, em Dezembro, segundo os dados da universidade norte-americana Johns Hopkins. A barreira dos três milhões de infectados foi ultrapassada nesta segunda-feira, 12 dias depois de se ter chegado aos dois milhões, a 15 de Abril. Antes disso, foram precisos três meses para se atingir o marco de um milhão de infectados, a 2 de Abril.

Nestes três milhões, foram registadas 208 mil mortes e 878 mil pessoas recuperaram da doença em cerca de quatro meses.

Este número redondo corresponde aos casos oficiais comunicados pelas autoridades de saúde de cada país e é provável que o número real de pessoas infectadas seja maior, não só por haver pessoas assintomáticas (que têm o vírus e podem transmiti-lo), mas também por haver subnotificação dos casos de infecção, havendo pessoas infectadas que não fazem o teste e não entram para as contagens oficiais.

Os Estados Unidos são o país mais afectado pela pandemia e têm o maior número de mortes (cerca de 55 mil mortes) e infectados (há quase um milhão). Espanha é o segundo país do mundo com mais infectados: são 229 mil, mas Itália (que é o terceiro país com mais infectados, 197 mil) regista mais mortes do que Espanha: são 26 mil em Itália e 23 mil em Espanha. Segue-se França com 162 mil casos de infecção (e quase 23 mil mortes), a Alemanha com quase 158 mil (e um dos números mais baixos de mortes em proporção, 6 mil) e o Reino Unido com 154 mil pessoas infectadas e 20 mil mortes.

Portugal, onde os primeiros casos foram identificados a 2 de Março, conta até esta segunda-feira um total de 928 mortes e pouco mais de 24 mil casos de infecção.

A barreira do milhão de infectados foi ultrapassada no início do mês, a 2 de Abril. À data, havia mais de 50 mil mortes em todo o mundo causadas pelo vírus SARS-CoV-2 – Itália era ainda o país com mais mortes. Quando se chegou aos dois milhões de casos de infecção, os Estados Unidos eram o país mais afectado pela pandemia, com mais de 610 mil casos e 25 mil mortes.