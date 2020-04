Covid-19: Diretor-geral da OMS agradece a Portugal por contribuição de 500 mil euros

O director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeceu esta segunda-feira a contribuição de 500 mil euros feita pelo Governo de Portugal para auxiliar no combate global à pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus. Este valor acresce à contribuição portuguesa anual de mais de 1,6 milhões de euros.

“Agradeço ao Governo e às pessoas de #Portugal pela contribuição de 500.000 euros para a resposta global à #covid-19”, escreveu o director-geral da OMS na rede social Twitter.

Na semana passada, a China também anunciou que vai aumentar a contribuição para a OMS em cerca de 28 milhões de euros, isto já depois de ter feito uma doação equivalente a 19 milhões de euros.

O anúncio foi feito depois de o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, ter suspendido o financiamento para a OMS, acusando a organização de má gestão da pandemia e de favorecer a China, críticas que foram reiteradas esta segunda-feira pelo secretário de Estado, Mike Pompeo.

Os EUA são de longe o país que mais contribui para o orçamento da OMS: no biénio 2018-2019, a OMS contou com um orçamento global de seis mil milhões de dólares, com os EUA a liderarem a lista com quase 900 milhões de dólares — mais de 70% desta soma são contribuições voluntárias, como as de fundações.

Também esta segunda-feira, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse, em conferência de imprensa a partir de Genebra (Suíça), que o mundo devia ter ouvido melhor a OMS quando foi declarada a emergência global de saúde, em Janeiro.

“O mundo devia ter ouvido com atenção nessa altura, quando só havia 82 casos e nenhuma morte fora da China. Todos os países podiam ter desencadeado todas as medidas de saúde pública possíveis. E isso basta para atestar a importância de ouvir os conselhos da OMS”, declarou.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 208 mil mortos e infectou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infectadas, e há 1357 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.