Covid-19: Athletic Bilbao entrega material desportivo aos sem-abrigo em isolamento

O Athletic Bilbau, através da sua fundação e das associações de solidariedade Bizitegi e Goiztiri, está a doar material desportivo para as pessoas mais vulneráveis e sem-abrigo, que se encontram em isolamento devido à pandemia da covid-19.

Muitas dessas pessoas foram distribuídas por pavilhões desportivos de La Casilla, Bilbau, Lasesarre e Barakaldo e os locais transformaram-se em casas improvisadas, para que “pudessem ficar em quarentena”.

“Fazer exercício dois dias por semana é muito importante para estas pessoas, que se refugiaram aqui. É muito interessante manter uma rotina, em que todos os dias não são iguais”, sublinhou Julen Ahedo, da Bizitegi.

De acordo com o clube, a escassez de roupa nas actuais circunstâncias era um dos problemas, com a Fundação do Athletic a doar equipamentos para os mais vulneráveis.

A nível global, segundo os últimos dados da Universidade Johns Hopkins, a pandemia de covid-19 já provocou 206.640 óbitos; desde Dezembro do ano passado, 2,98 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que destas 869.548 já foram consideradas curadas​.

Os Estados Unidos são o país com mais vítimas mortais (54.877) e mais casos de infecção confirmados (965.933). Seguem-se Itália (26.644 mortos, mais de 197 mil casos), Espanha (23.190 mortos, mais de 226 mil casos), França (22.856 mortos, mais de 162 mil casos) e Reino Unido (20.732 mortos, mais de 154 mil casos).

Em Portugal, no domingo, já tinham sido confirmados 23.864 casos positivos para covid-19 — 903 pessoas morreram e 1329 já recuperaram; havia 1005 casos de internamento, 182 em cuidados intensivos.