Cientistas afirmam ter desenvolvido um revestimento antiviral que pode proteger superfícies até 90 dias

Os investigadores de uma universidade de Hong Kong dizem ter desenvolvido um revestimento antiviral que poderá proporcionar 90 dias de protecção “significativa” contra bactérias e vírus, incluindo o coronavírus que causa a covid-19.

O revestimento, denominado MAP-1, foi desenvolvido ao longo dos últimos dez anos e foi apresentado em Março, podendo ser pulverizado em superfícies que são frequentemente utilizadas pelo público, tais como botões de elevador e corrimãos, dizem os investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST, na sigla original).

Mais A carregar...

“Estes locais são frequentemente tocados e, ao mesmo tempo, servem como um meio muito eficaz de transmissão de doenças”, explica o professor-adjunto da HKUST Joseph Kwan, um dos principais investigadores da equipa que desenvolveu o produto.

O revestimento que se forma após a pulverização tem milhões de nanocápsulas contendo desinfectantes que, segundo Kwan, continuam a ser eficazes na eliminação de bactérias, vírus e esporos, mesmo depois de o revestimento ter secado.

Ao contrário dos métodos de desinfecção comuns, tais como lixívia diluída e álcool, o MAP-1 é ainda reforçado por polímeros sensíveis ao calor que capturam e libertam desinfectantes em contacto humano, disse Kwan. Além disso, sublinham os cientistas, é um produto atóxico e seguro para a pele e para o ambiente.

Após testes clínicos realizados, já este ano, num hospital de Hong Kong e num lar de idosos, o revestimento foi disponibilizado para aquisição comercial pela Germagic, uma unidade do parceiro industrial da universidade, Chiaphua Industries Ltd.

O revestimento, aprovado para utilização oficial e colectiva em Fevereiro, deverá chegar às lojas de Hong Kong no próximo mês de Maio. Porém, com a ajuda de uma instituição de beneficência local, o revestimento não tóxico já foi pulverizado nas casas de mais de mil famílias de baixos rendimentos da cidade.

“Sinto que reforçou a nossa protecção contra o vírus”, disse Law Ha-yu, mãe de dois, que vive num espaço que foi recentemente pulverizado com o revestimento.

Os investigadores afirmaram que os centros comerciais, as escolas e as instalações de formação desportiva da cidade adoptaram o revestimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A aplicação do revestimento nas escolas custa entre 20 mil e 50 mil dólares de Hong Kong (entre 2380 e 5945 euros), dependendo da dimensão da área pulverizada. A empresa também planeia introduzir versões de 50ml e 200ml para uso doméstico com preços que variam entre 70 e 250 HKD (8,30 a 30 euros).

No domingo, Hong Kong não comunicou novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, mantendo o total de casos em 1037. Desde o início do surto, a região administrativa especial da China registou quatro mortos com covid-19.