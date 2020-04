Dia 29: Avós que querem competir com as mães

Ana,

Acabei de perceber porque é que as avós acham que sabem tudo, ou quase tudo, ou pelo menos muito mais do que as filhas e as noras. É muito simples: chegaram ao topo da cadeia de comando anos-luz antes delas. Na hierarquia militar já são generais, quando vocês entram com o grau de sargentos. Esta constatação fez-me rir — para com os meus botões, claro, raios partam a quarentena que te deixam tão longe!

Já estás com os cabelos em pé? Vou continuar. Vocês bem podem confrontar-nos com manuais dos mais famosos pediatras, estudos psicológicos das mais reputadas universidades ou com o último grito da pedagogia, mas serve-vos de tanto como ao soldado raso que confronta o comandante com uma app de geolocalização toda xpto.

A resposta do superior não deve ser muito diferente da de uma avó, qualquer coisa do género: “Ah, que interessante, pois, muito bem, mas quem andou na guerra a sério fui eu!”

É claro que as avós inteligentes estão muito caladinhas, que remédio, vocês é que tem a posse dos nossos queridos netos e é preciso fingir uma humildade que não sentimos para não criar anticorpos mas, lá no fundo, no fundo, mal nos apanhamos sozinhas com eles, fazemos à nossa maneira. Não são os nossos queridos filhos e filhas a prova acabada da nossa perícia educativa?

Conselho para as mães: fingirem também. Baterem pala, dizerem “sim, senhora General” quando a avó comenta que o menino está tão magrinho, o que seria dele se não fosse a sopinha que lhe faz ou quando vos pergunta porque é que o vosso filho berra tanto quando está convosco, porque com ela é um anjinho. O que estou a dizer? Que tenham compaixão de nós e nos deixem felizes com a ilusão de que fomos senão a mãe do século, pelo menos a das últimas décadas.

A recompensa de não comprarem esta guerra é conseguirem avós sempre disponíveis para ficarem com os vossos filhos enquanto vão ao cinema e comem pipocas (esta é para ti).

Já te provoquei o suficiente?

Vossa Excelência, senhora General,

Dizem que a melhor forma de unir duas pessoas é tratar de lhes encontrar um inimigo comum. Aliás, é uma das teorias para o rápido bonding entre avós e netos.

Inspirada na sua referência à hierarquia militar, dediquei-me a uma pesquisa exaustiva sobre patentes. Envio-lhe em anexo as equivalentes patentes familiares, com uma pequena explicação para cada uma.

Posto isto, concordo com a sua estratégia: sorrir e acenar.

Acrescento só a sugestão de um jantarzinho pós-quarentena entre mães/filhas, noras/sogras, para dizerem mal do verdadeiro chefe disto tudo. Regado com um bom vinho. Estou certa de que se darão assim por terminados todos os conflitos.

Continência,

Sargento Ana

