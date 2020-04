Porto: ruas despidas expõem quem vive à margem

Ao longo de uma semana, o PÚBLICO percorreu as ruas da baixa do Porto, uma cidade hoje adormecida, desprovida da sua rotina laboral e azáfama turística. A partir do interior de um automóvel — que era, não raramente, o único em circulação nas artérias principais da Invicta — a objectiva da câmara fotográfica captou o que pode ser entendido como o "esqueleto" da cidade. Sem o habitual ruído visual, aqueles que eram apenas figurantes num cenário redesenhado para turistas passaram a protagonistas. Estas são pessoas que sempre ali estiveram, com as mesmas necessidades. Hoje apenas se tornaram mais visíveis.

Leia a reportagem na íntegra.