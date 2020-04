Após seis semanas fechadas em casa, as crianças saíram à rua em Espanha

Depois de passarem seis longas semanas num dos confinamentos mais restritivos da Europa, as crianças saíram das suas casas este domingo em Espanha.

A medida foi decidida depois de Espanha, um dos países mais afectados pela pandemia da covid-19, registar uma descida no número de óbitos em mais de um mês.

Os menores de 14 anos foram autorizados a sair pela primeira vez, com supervisão, desde que o Governo decretou o estado de emergência, a 14 de Março. A pé, de patins, skate ou bicicleta, as crianças aproveitaram para brincar e muitas delas não descartaram as máscaras de protecção.