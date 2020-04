Moratórias da banca travam quedas abruptas nos preços das casas

A percepção de quem vive uma crise costuma sempre ser a de que a actual é sempre pior do que a anterior. Com a experiência da crise iniciada em 2008 ainda bem presente na memória, o sector imobiliário encontra agora muitas diferenças relevantes, e algumas delas animadoras, face à crise anterior. As medidas lançadas pelo Governo para ajudar as empresas e, sobretudo, as moratórias da banca nos empréstimos para ajudar as famílias, aliviaram as nuvens negras que carregaram o horizonte do sector. A “hecatombe” foi por agora adiada, e poderá ser atenuada, assim a retoma da economia permita a recuperação do emprego e dos rendimentos das famílias.

